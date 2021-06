Bị Đoàn Văn Hậu tiết lộ "nhiều tiền", Quế Ngọc Hải phản ứng bất ngờ

Trong status mới nhất đăng trên trang cá nhân của mình, Đoàn Văn Hậu đăng tấm hình đang tập luyện, kèm theo tiết lộ về đầy dí dỏm về đàn anh Quế Ngọc Hải. Rất nhanh chóng, Quế Ngọc Hải cũng đáp lại khiến nhiều CĐV phì cười.

Lượt cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam thúc thủ 2-3 trước chủ nhà UAE, qua đó không giữ vững được ngôi đầu. Tuy vậy, với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đoạt vé vào chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam làm được điều này.

Đoàn Văn Hậu đăng status hóm hỉnh trên trang cá nhân của mình. Ảnh:FBNV.

Ngay sau khi kết thúc các trận đấu tại UAE, các thành viên của ĐT Việt Nam đã lên đường trở lại Việt Nam. Họ quá cảnh ở Đà Nẵng trước khi bay vào TP.HCM và cách ly 7 ngày tại Quận 7. Tuy vậy, có 5 cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Bình không về Việt Nam trên chuyên cơ chở đội, thay vào đó, họ đi "nhờ" chuyến bay chở ĐT Thái Lan để có mặt ở xứ sở chùa vàng, hội quân cùng đội bóng chủ quản tại đây, qua đó chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng bảng AFC Champions League 2021.

Đoàn Văn Hậu và Quế Ngọc Hải. Ảnh: FBVN.

Trong thời gian cách ly Covid-19 tại TP.HCM, Đoàn Văn Hậu có nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc trang facebook cá nhân có hơn 1,7 triệu người theo dõi của mình. Mới đây, hậu vệ người Thái Bình đã đăng tải tấm hình đang tập luyện trong màu áo ĐT Việt Nam, kèm theo dòng status đầy hóm hỉnh và không quên tag tên đàn anh Quế Ngọc Hải: "Cách ly đăng ảnh đếm "like" cho đỡ buồn. Ông anh Quế Ngọc Hải nhiều tiền đằng sau thì đang ở Thái!".

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong màu áo ĐTQG Việt Nam. Ảnh: FBVN.

Bức hình và status hóm hỉnh của Đoàn Văn Hậu ngay lập tức thu hút được hơn 125.000 lượt like, cùng với đó là hơn 5.000 bình luận và hàng trăm chia sẻ. Người bị tag tên là Quế Ngọc Hải cũng nhanh chóng like và phản hồi. Theo đó, dòng phản hồi của trung vệ người Nghệ An khiến nhiều người phì cười khi anh viết: "Nhìn sao gáy mặt mình trông như Beckham, thề luôn!".

Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu là những trụ cột của hàng thủ ĐT Việt Nam, đóng góp phần quan trọng vào tấm vé đi tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thậm chí, ở trận thắng ĐT Malaysia 2-1, Đoàn Văn Hậu là người kiến tạo để Nguyễn Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số, còn Quế Ngọc Hải là người ghi bàn ấn định trên chấm 11m.

Theo PV (Dân Việt)