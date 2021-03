Kiatisak gặp khó trong ngày V-League trở lại

HLV Kiatisak sẽ gặp nhiều thách thức khi đối đầu với HLV tài năng Nguyễn Đức Thắng trong ngày V-League trở lại vào cuối tuần sau.



Trận đấu giữa HAGL và Bình Định có thể đón khán giả vào sân

Kiatisak gặp khó khăn khi đối đầu với Nguyễn Đức Thắng - Ảnh: Khả Hòa



Ngày 14.3, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ tiếp CLB Bình Định trên sân Quy Nhơn ở vòng 3 V-League 2021. Đây thực sự là thử thách lớn với HLV Kiatisak trong ngày V-League trở lại bởi HLV người Thái sẽ phải đối đầu với tướng tài của bóng đá Việt Nam - Nguyễn Đức Thắng.



HLV Nguyễn Đức Thắng được xem là HLV tài năng của bóng đá Việt Nam bởi ông gặt hái nhiều thành công với các CLB mà ông từng dẫn dắt.



Đưa đội Bình Định trở lại V-League giữa muôn trùng khó khăn, HLV Nguyễn Đức Thắng còn giúp cho đội bóng đất võ tạo ấn tượng với 2 trận đầu tiên lấy 4 điểm khi chân ướt chân ráo vừa lên chơi V-League.



Sau trận hòa bất ngờ trước CLB SLNA trên sân khách, tân binh Bình Định còn xuất sắc đánh bại CLB Sài Gòn của HLV Vũ Tiến Thành dù trận đấu này diễn ra trên sân Nha Trang do sân Quy Nhơn lúc đó chưa sửa xong. HLV Nguyễn Đức Thành thành công trên băng ghế huấn luyện bởi ông có trình độ chuyên môn tốt, am hiểu cầu thủ và là người có nhãn quan chiến thuật giỏi, đọc trận đấu và thay người hợp lý.



Đá cùng thời với Kiatisak, có thể hậu vệ Đức Thắng không kèm được tiền đạo số 1 của Thái Lan để Kiatisak nhiều lần ghi bàn vào lưới Việt Nam, nhưng trên băng ghế huấn luyện Đức Thắng không hề kém cạnh so với Kiatisak.



Đức Thắng được đánh giá là một trong những HLV giỏi của V-League -Ảnh: Tuấn Linh



Đưa CLB Bình Định lên phố núi Pleiku, HLV Đức Thắng có thể giáng đòn bất ngờ cho tham vọng hồi sinh HAGL của Kiatisak. Cho dù trong tay Bình Định không có nhiều cầu thủ tên tuổi như HAGL, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng biết xây dựng lối chơi tập thể, phòng ngự hiệu quả và phản công sắc bén.



Vì thế, đây sẽ là trận cầu rất khó với Kiatisak.

Theo KHÁNH CHÂU (TNO)