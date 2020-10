Hội thao cán bộ Đoàn-Hội tỉnh Gia Lai lần thứ I: Khi thủ lĩnh là vận động viên

(GLO)- Đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội là những người tổ chức sân chơi cho đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, tại Hội thao cán bộ Đoàn-Hội tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-10, họ lại là những vận động viên thi đấu nhiệt tình, sôi nổi. Tinh thần ấy cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã góp phần đem đến thành công cho hội thao.

Tham gia hội thao có 133 vận động viên đến từ 4 cụm hoạt động của Tỉnh Đoàn và cơ quan Tỉnh Đoàn. Trong đó, đội cụm 1 gồm các huyện: Chư Păh, Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Đoa và TP. Pleiku; cụm 2 gồm các huyện: Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh và thị xã Ayun Pa; cụm 3 gồm các huyện: Mang Yang, Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê; cụm 4 gồm: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đội cơ quan Tỉnh Đoàn. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co và nhảy bao bố.

Môn bóng chuyền nam nữ kết hợp là nội dung khá độc đáo và luật chơi cũng có sự khác biệt so với các giải thể thao phong trào khác. Trận chung kết môn thi này là sự so tài giữa đội cơ quan Tỉnh Đoàn và cụm hoạt động số 1. Hai đội giằng co quyết liệt trong từng pha bóng, bám đuổi nhau từng điểm số. Dù đã rất nỗ lực nhưng đội cơ quan Tỉnh Đoàn cuối cùng phải thúc thủ trước sự xuất sắc của đội cụm hoạt động số 1 với tỷ số 0-2.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, vận động viên đội cơ quan Tỉnh Đoàn-chia sẻ: “Bận rộn với công việc nên đội ít có cơ hội tập luyện, nhưng tất cả vận động viên đều cố gắng hết mình với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực”.

Một trận thi đấu bóng đá tại hội thao. Ảnh: Phan Lài Bóng đá là môn được yêu thích nhất ở các hội thao. Tại hội thao lần này, 5 đội bóng chia làm 2 bảng, bảng 2 đội thi đấu để chọn đội thắng vào bán kết còn bảng 3 đội thì thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội nhất, nhì vào vòng bán kết. Trận chung kết là cuộc đối đầu giữa đội cụm hoạt động số 4 và cụm hoạt động số 1. Do có chiến thuật hợp lý, trình độ tốt hơn nên đội bóng nam cụm hoạt động số 4 đã giành chiến thắng với tỷ số 5-2.

Các môn thi đấu: kéo co, nhảy bao bố, cầu lông đòi hỏi sự phối hợp khéo léo giữa các vận động viên. Các đội rượt đuổi từng giây ở môn nhảy bao bố, từng điểm số ở môn cầu lông và sự phối hợp ăn ý ở môn kéo co. Các môn thi thật sự là những trận so tài hấp dẫn, thu hút khán giả cổ vũ và hồi hộp theo dõi đến phút cuối.

Với lối chơi đoàn kết và kỹ thuật tốt, cụm hoạt động số 1 đã xuất sắc giành 2 giải nhất môn kéo co và nhảy bao bố. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang-Bí thư Đoàn xã Ia Băng (huyện Chư Prông), vận động viên cụm hoạt động số 1-cho biết: “Dù các vận động viên đến từ 6 tổ chức Đoàn khác nhau nhưng phối hợp tốt, thi đấu hết mình”.

Giải nhất môn bóng đá thuộc về đội Cụm hoạt động số 4. Ảnh: Phan Lài

Trao đổi với P.V, anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức hội thao-chia sẻ: Đây là lần đầu tiên hội thao được tổ chức dành riêng cho cán bộ Đoàn-Hội. Trở thành vận động viên, các cán bộ Đoàn-Hội đều nỗ lực thi đấu hết mình, chứng tỏ được bản lĩnh của những người thủ lĩnh. Trong thi đấu thể thao, có đội thắng, đội thua, có niềm vui và cả nỗi buồn, nhưng điều quý nhất mà mỗi người nhận được đó chính là tinh thần đoàn kết, sự phối hợp khăng khít giữa các tổ chức Đoàn. Kết quả đạt được của hội thao lần này đã khích lệ đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong đoàn viên, thanh niên.

