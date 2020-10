Đak Pơ: Bế mạc giải bóng chuyền nam lần thứ VIII năm 2020

(GLO)- Sau 4 ngày thi đấu và tranh tài sôi nổi, chiều 15/10, tại Nhà thi đấu thể thao huyện Đak Pơ, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ đã tổ chức Lễ bế mạc giải Bóng chuyền Nam lần thứ VIII năm 2020.





Ban tổ chức trao cờ cho các đội có thành tích xuất sắc nhất. Ảnh: Tuyết Mai

Tham gia giải đấu có 10 đội đến từ 7 xã, thị trấn; công an huyện, ngành Giáo dục và đội Cơ quan quân sự. Các đội được chia làm 3 bảng, thi đấu giành quyền vào bán kết và chung kết. Giải đấu đã diễn ra từ ngày 12-10 đến 15-10.



Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải đấu thành công tốt đẹp, các cầu thủ thi đấu hết mình, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, sôi nổi, góp phần xây dựng và phát triển phong trào thể dục-thể thao trên địa bàn huyện. Đặc biệt, năm nay ban tổ chức mở rộng điều lệ giải đấu, cho phép mỗi đội được đăng ký 3 vận động viên có hộ khẩu ngoài huyện được tham gia thi đấu. Điều nay đã nâng cao chất lượng giải đấu, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.



Kết thúc giải, giải nhất thuộc về đội công an huyện; giải nhì đội xã Hà Tam; đồng giải ba là đội xã Tân An và xã Phú An. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao thêm 3 giải cá nhân dành cho cầu thủ tấn công, chuyền hai và phòng thủ xuất sắc nhất. Giải bóng chuyền nam huyện Đak Pơ được tổ chức thường xuyên hàng năm, đây là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu, góp phần phát triển sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn bóng chuyền nói riêng trong các tầng lớp nhân dân.

TUYẾT MAI