HLV Nguyễn Thành Công bật mí nguyên nhân giúp Thanh Hóa hồi sinh

HLV Nguyễn Thành Công cho rằng, bản sắc chính là yếu tố mấu chốt mang lại chiến thắng cho đội bóng xứ Thanh trong các vòng đấu gần đây tại V.League 2020.

Thanh Hóa tiếp tục mạch thắng ấn tượng khi đánh bại Than Quảng Ninh trên sân nhà với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Đình Tùng và Samson. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có một trận đấu khá ấn tượng khi không để cho đối thủ có cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Hoàng Vũ Samson còn bỏ lỡ một quả phạt đền còn Đình Tùng, Văn Thắng liên tục đưa bóng trúng cột dọc trong hiệp 1.

Thanh Hoá thắng lợi ấn tượng trước Than QN

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Công không giấu được niềm vui: "Các cầu thủ đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Sau hiệp 1 không có được bàn thắng, tôi chỉ động viên các học trò hãy tiếp tục chơi bóng theo cách mình muốn và bình tĩnh chờ đợi thời cơ trong hiệp 2. Chuyện gì đến sẽ phải đến và không có lý do gì phải lo lắng".

Nói về chiến thắng của đội nhà, ông Công tiết lộ: "Cái tôi lo nhất là thể lực nhưng may mắn quãng nghĩ giữa trận Viettel và Than Quảng Ninh giúp đội bóng hồi phục được thể lực. Tôi cho rằng thể lực là vấn đề quan trọng nhất ở trận đấu này bởi nó sẽ giúp Thanh Hóa phá lối chơi phối hợp ngắn rất tốt của Than Quảng Ninh.

"Tôi là người may mắn ở thời điểm này khi nhận công việc. Thanh Hóa có bản sắc địa phương rất cao và các cầu thủ hiểu được mình chiến đấu vì điều gì. Họ luôn đồng cảm với tôi và bản thân tôi cảm thấy đó là chìa khoá mở ra chiến thắng. Tuy nhiên, tôi không cho phép Thanh Hóa trùng xuống ở thời điểm này, vẫn phải tích từng điểm số để có thể đảm bảo sự an toàn khi lượt đi kết thúc", chiến lược gia quê Nghệ an nói thêm.

HLV Nguyễn Thành Công cũng không quên dành lời khen cho Epassi và Xuân Cường, 2 mắt xích đang có phong độ rất cao ở hàng phòng ngự Thanh Hóa thời điểm này.