"Bình an mà sống": Sống với thái độ tích cực ở ngay hiện tại

Thời gian gần đây, Lưu Đình Long đang được xem là tác giả nổi bật của dòng sách tinh thần với cách tiếp cận gần gũi và trẻ trung. Anh vừa ra mắt đầu sách thứ 5 - Bình an mà sống (Wave Books và NXB Thế giới), như một sự an ủi đến bạn đọc trong bối cảnh có nhiều âu lo như hiện nay.





Với những tác phẩm đã được đông đảo bạn đọc đón nhận như Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh mình thuyết cho mình, Như mây thong dong và Như gió an lành, nhà báo Lưu Đình Long đã định hình phong cách viết tản văn về cuộc sống, theo hướng “tâm lý trị liệu”, giúp chữa lành những vết thương trong lòng.





"Bình an mà sống" là cuốn sách thứ 5 của nhà báo Lưu Đình Long, có cách tiếp cận trẻ trung và gần gũi



Theo chia sẻ của Lưu Đình Long, việc viết với anh trước tiên để chữa lành cho bản thân và dành cho những ai ‘đồng bệnh tương lân’, những người hữu duyên đọc, cùng cái nhìn để chuyển hóa những ách tắc trong lòng, kiến tạo cuộc sống mới bình an và hạnh phúc hơn.



Khác với những tác phẩm trước, Bình an mà sống là những góc nhìn sâu sắc về những vấn đề thời sự như dịch bệnh Covid-19, thiên tai, lũ lụt, tình yêu, hôn nhân, dạy con, nghề giáo, khởi nghiệp của người trẻ đến những chia sẻ về những vấn đề trong dòng chảy hiện đại, trong khi chúng ta luôn mong cầu có thể vui sống bình an…



Cuốn sách được chia làm hai phần, gồm: Tâm bình thế giới bình và Nhìn đời bằng mắt thương, với những góc nhìn thú vị, nhưng tựu trung vẫn là quán chiếu sâu về hiện tại, an trú bây giờ và ở đây.



Trong cuốn sách này, Lưu Đình Long nhắc tới niềm vui tự thân - một khái niệm không mới, nhưng nó luôn là trở ngại cực kỳ lớn với con người trong hành trình tìm ra hạnh phúc. Anh cho rằng, có khi, ta từng nghĩ mình bất hạnh, kém may mắn rồi trách người này, người nọ, trách trời, trách đất…



Anh lý giải: “Đó là khi ta chưa có cái nhìn sâu sắc về nhân - duyên - quả trong kiếp sống này - nơi trú hiện tại của thân, tâm. Cho đến khi ta gặp được con đường sáng. Ánh sáng từ con đường đó giúp ta nhận ra rằng, mọi biểu hiện trong cuộc đời này đều có nhân - duyên của nó”.



Theo tác giả, vì ta đã từng gieo trồng, kiến tạo nên những hạt giống. Vậy nên, ta hãy học gieo những hạt giống mới, những hạt giống bình an, bằng những thay đổi bên trong sẽ giúp ta dần thay đổi từ cách nhìn đến hành vi sống, từng chút mỗi ngày. Cho đến khi ta nhận thức được rằng, chỉ cần buông bỏ bớt những phiền não do trách cứ, đòi hỏi, ham muốn… thì ta sẽ có thêm niềm vui, hạnh phúc.



Anh viết: “Ta biết trân quý những hạnh phúc nho nhỏ “bây giờ, ở đây”, thay vì vứt bỏ tất cả để tìm kiếm hạnh phúc lớn lao (theo mình nghĩ, mình mơ) ở tương lai. Ta cũng không còn cảm thấy khó khăn hoặc khó chịu khi gặp chuyện không được như ý. Vì ta nghĩ tới nhân - duyên - quả. Thật sự, ta không thể chạy trốn khỏi những quả mà mình đã gieo nhân trước đó. Ta tập tư duy tích cực thay vì chỉ nhìn vào điểm tiêu cực.



Chẳng phải trong cuộc sống này, bất cứ thứ gì cũng có hai mặt của nó sao? Nếu thấm sâu, sống với nhân - duyên - quả thì con người sẽ đón nhận mọi thứ dễ dàng hơn. Và việc của ta ngay lúc này là gieo hạt mầm an vui, tích cực nhất có thể, sống tốt ngay hiện tại”.



Với cách viết song hành giữa trải nghiệm và sự tỉnh thức từ bên trong, tác giả Lưu Đình Long gửi gắm những thông điệp tích cực trong tập sách Bình an mà sống. Cuốn sách này thật phù hợp để đồng hành cùng bạn trong những lúc lắng lòng. Khi mở ra những trang sách, bạn sẽ nở thêm nụ cười yên vui và cảm nghiệm bình an bên trong mình.



