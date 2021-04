Ảnh chụp nữ sinh ăn chè tại Hội An đoạt giải quốc tế

Bức ảnh Thưởng thức (Enjoying) của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn đã đoạt giải nhất (First Prize) ở thể loại Thức ăn đường phố (Street food) của cuộc thi ảnh quốc tế Pink lady food photographer of the year.



Bức ảnh thu hoạch cói dệt chiếu tại Việt Nam vào top ảnh tốt nhất năm 2020





Tác phẩm Thưởng thức - Ảnh: Trần Việt Văn



Thưởng thức ghi lại hình ảnh các nữ sinh ăn chè tại phố cổ Hội An, địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam. Trần Việt Văn cho biết anh chụp bức ảnh vào tháng 12.2020. “Hình ảnh những nữ sinh vui vẻ ăn chè khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu mặc dù chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Hình ảnh này cũng cho thấy một Việt Nam an toàn với những nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19”, Trần Việt Văn chia sẻ.



Bên cạnh đó, ở thể loại Thức ăn trên bàn (Food at the table), một nhiếp ảnh gia khác của Việt Nam là Nguyễn Huy Thông đã nhận giải nhất với bức ảnh Bữa sáng ở chợ phiên (Breakfast at weekly market) chụp ảnh người dân đang ăn phở tại một chợ phiên địa phương.



Pink lady food photographer of the year là cuộc thi ảnh quốc tế hàng đầu về ẩm thực, thực phẩm, món ăn, được tổ chức thường niên tại Anh. Năm nay là năm thứ 10 cuộc thi được diễn ra, có hơn 10.500 bức ảnh của các tác giả từ hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới gửi tới tranh giải.

Theo NGỌC AN (TNO)