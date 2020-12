Bức ảnh thu hoạch cói dệt chiếu tại Việt Nam vào top ảnh tốt nhất năm 2020

Best Photo of 2020 là cuộc thi nhiếp ảnh thường niên đã kéo dài từ tháng 3 năm nay do ứng dụng Agora khởi xướng. Cuộc thi quy tụ 35.000 tác phẩm tới từ 135 quốc gia. Ban tổ chức đã chọn ra 50 bức ảnh được yêu thích nhất, kết hợp với phần bình chọn của khán giả.