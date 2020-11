"Con chim xanh biếc bay về" - sắc xanh mới của Nguyễn Nhật Ánh

Rất ngẫu nhiên, NXB Trẻ chọn ngay “Ngày độc thân” (11/11) để phát hành trên toàn quốc tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh "Con chim xanh biếc bay về". Cuốn sách khác hẳn với những tác phẩm trước đó của ông lấy bối cảnh Sài Gòn và cuộc sống của người trẻ đương đại.



Nguyễn Nhật Ánh: Với cảm xúc, thời gian bất lực

Bà Phan Thị Thu Hà - Phó giám đốc phụ trách NXB Trẻ tặng hoa cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại buổi ra mắt sách Con chim xanh biếc bay về. Ảnh: Như Thuần



Không giống như những tác phẩm trước đây lấy bối cảnh vùng quê miền Trung đầy ắp những hoài niệm tuổi thơ dung dị, trong trẻo với các nhân vật ở độ tuổi dậy thì, trong sáng tác mới này nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lấy bối cảnh chính là Sài Gòn - TP.HCM nơi tác giả sinh sống, theo ông "như là một sự đền đáp ân tình với mảnh đất miền Nam".



"Với quyển sách này, tôi muốn viết khác các quyển trước đây một chút. Mấy quyển kia tôi viết về chuyện tình, chuyện học trò với hoài niệm tuổi thơ và bối cảnh ở quê là chính, kỳ này tôi lấy bối cảnh ở thành phố", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói.



Các nhân vật chính trong truyện cũng trưởng thành hơn, với những câu chuyện mưu sinh lập nghiệp lắm gian nan thử thách của các sinh viên trẻ đầy hoài bão. Đó là những sinh viên vừa hoặc sắp ra trường, là nhân viên công ty, ông chủ bắt đầu khởi nghiệp… Tất nhiên không thể thiếu những câu chuyện tình cảm động, kịch tính và bất ngờ khiến bạn đọc ngẩn ngơ, cười ra nước mắt.





Bìa Con chim xanh biếc bay về phiên bản bìa cứng.





Như một cuốn phim "trinh thám tình yêu", Con chim xanh biếc bay về dẫn người đọc đi từ bất ngờ này đến tò mò suy đoán khác, để kết thúc bằng một nỗi hân hoan vô bờ sau bao phen hồi hộp nghi kỵ đến khó thở. Đan xen vào các tình tiết của truyện là những khổ thơ khá mượt mà của tác giả (Nguyễn Nhật Ánh vốn xuất thân là nhà thơ). Chính tựa của cuốn sách cũng gợi nhớ đến 1 khổ thơ tác giả từng viết trong trong truyện dài Ngồi khóc trên cây xuất bản năm 2013: Con chim xanh biếc/ Đậu hờ trên tay/ Yêu em đến thế/ Mà thành mây bay.



Mặc dù ông nói vui "đưa thơ vào truyện như một cách để khỏi in thơ", tuy nhiên những khổ thơ đã làm câu chuyện trở nên thi vị giữa những thân phận bi kịch và đời sống bề bộn chốn thị thành. Với những câu thơ như dẫn dắt, Con chim xanh biếc bay về chia sẻ cùng độc giả rằng giữa bao bề bộn ấy, vẫn luôn có những góc nhẹ nhàng để ta tìm về, luôn có niềm vui để ta hướng đến, và những nỗi lo âu, tỵ hiềm, nghi kỵ vẫn có thể hoá giải. Như cách người Sài Gòn vẫn sống phóng khoáng hết mình, làm việc hết mình, yêu thương hết mình…





Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho độc giả.



Điểm nhấn quan trọng của cuốn sách chính là khát khao sống tốt, sống tử tế, tinh thần hướng thượng, hướng đến cái đẹp và sự tinh tế. Đó là những "biệt dược" giúp hoá giải mọi thứ, dù là những thứ "dường như không thể nào chấp nhận được". Các chi tiết trong truyện có lúc làm độc giả nghẹt thở, nhưng rồi chính lòng trắc ẩn, thương yêu đã giúp các nhân vật cuối cùng tìm về với nhau trong một niềm hân hoan, hạnh phúc như duyên số đã sắp đặt cho họ vậy.



Khéo léo để các nhân vật của mình luôn thể hiện lòng trắc ẩn với mọi người xung quanh, Nguyễn Nhật Ánh đã thắp lên sự lạc quan trong trái tim bạn đọc. Qua gian nan thử thách, những bạn trẻ tự lập thân, lập nghiệp vẫn tìm thấy niềm vui, với những ước mơ, hoài bão, hoà nhịp với đời sống đô thị Sài Gòn, khiến cho Con chim xanh biếc bay về trở nên hiện đại và gần gũi.



Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với bức minh hoạ của họạ sĩ Hoàng Tường.



Hình ảnh con chim xanh biếc như một biểu tượng cứ lặp đi lặp lại trong nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. "Tôi đã nhìn thấy đôi cánh xanh biếc của con chim hạnh phúc thấp thoáng trước hiên ngoài. Tôi còn tìm thấy trong mối tình đổ vỡ của Hà Lan một khoái cảm thầm kín khác, ích kỷ hơn và hèn mọn hơn. Đó là niềm vui chứng kiến cảnh Hà Lan rơi vào đau khổ. Nó rơi vào đúng nỗi đau khổ mà trước đây nó đã gây cho tôi" (trích Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh).



Có lẽ đây là một chi tiết cố ý để người đọc "xâu chuỗi" các tác phẩm của nhà văn, một nét độc đáo của bút pháp Nguyễn Nhật Ánh, cùng với sự hóm hỉnh và đầy cảm động, vốn dĩ đã trở thành một phong cách quen thuộc. Những điều này càng khiến cho tác phẩm mới thêm sức hút trước khi sách được ra mắt, như một số bạn trẻ từng phỏng đón: "Liệu Con chim xanh biếc bay về lần này có phải sự quay về của Ngạn để viết nốt những dòng dang dở của Mắt biếc khi Ngạn rời làng Đo Đo, bỏ lại sau lưng cả một mối tình đầy nuối tiếc?".



Postcard với thơ Nguyễn Nhật Ánh và minh hoạ Hoàng Tường được tặng kèm sách.



Ngày 11/11, Con chim xanh biếc bay về sẽ được NXB Trẻ phát hành trên toàn quốc với số lượng 150 ngàn bản in (trong đó có 130 ngàn bìa mềm, và 20 ngàn bìa cứng đặc biệt chỉ in một lần). Sách được họa sĩ Hoàng Tường minh họa với nhiều hình vẽ rất độc đáo, mỗi minh hoạ như là những bức tranh với mong muốn lột tả hết được cốt truyện của nhà văn. Ngoài ra, sách có kèm bộ postcard gồm 6 thẻ làm quà tặng - in kèm các bài/câu thơ có trong quyển sách này.

Theo Diệu Thuỳ (Dân Việt)