Tranh nhái bán đấu giá được 7,6 triệu bảng Anh

Một bức tranh sơn dầu của nghệ sĩ đường phố người Anh (ẩn danh) nhái lại một kiệt tác của họa sĩ Claude Monet đã được bán ở London, Anh với giá 7,6 triệu bảng Anh.



Bắc Sơn - bức tranh quyến rũ xứ Lạng

Bức tranh graffiti hàng tỉ đồng trưng bày tại Tràng Tiền



Bức sơn dầu mang tên Show Me the Monet vẽ nhái theo tác phẩm kinh điển The Water Lily Pond của Monet, được bán sau khi 5 nhà sưu tập ra giá trong gần 9 phút để đưa mức giá cuối cùng vượt ước tính 3-5 triệu bảng Anh.



Bức tranh đã biến kiệt tác của Monet mô tả một cây cầu kiểu Nhật Bản trong khu vườn nổi tiếng của ông tại Giverny thành một địa điểm xả rác thời hiện đại. Thay vì một ao hoa lily bình dị, bố cục cho thấy những món đồ bị bỏ đi bên dưới cây cầu.

Theo PHƯƠNG AN (SGGPO)