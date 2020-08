Họa sĩ Hồ Huy Hùng gây ấn tượng với 'Cơn mưa trắng'

Bức tranh Cơn mưa trắng của họa sĩ Hồ Huy Hùng vừa đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tác tranh hội họa về lực lượng vũ trang nhân dân năm 2020.



Họa sĩ Hồ Huy Hùng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu để sáng tác ‘Cơn mưa trắng’ - ẢNH: NVCC



Tác phẩm Cơn mưa trắng (kích thước 80cm x 100cm, chất liệu: acrylic) của họa sĩ Hồ Huy Hùng vừa đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tác tranh hội họa về lực lượng vũ trang nhân dân (do Bộ Công an phát động từ cuối tháng 5.2020).



Tranh được vẽ dựa trên nghiên cứu các tài liệu về chuyên án được thực hiện tại địa bàn miền núi Tương Dương (Nghệ An), ngợi ca ý chí, tinh thần đoàn kết đấu tranh anh dũng vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy của các chiến sĩ an ninh nhân dân trong công cuộc đấu tranh, đẩy lùi tội phạm ma túy, giành lại sự bình yên cho xã hội. Tấm áo chỉ huy được dùng để băng bó tạm vết thương cho đồng đội là một hình tượng đẹp giàu tính nhân văn, tình đồng đội cao cả.



Họa sĩ Hồ Huy Hùng (sống tại Nam Đàn, Nghệ An) chia sẻ: “Tôi chỉ là người mượn ngôn ngữ hội họa để truyền tải những chiến công thầm lặng của những anh hùng trên mặt trận ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy. Chính các anh - những chiến sĩ an ninh tỉnh Nghệ An đã làm nên những chiến công và cả sự hy sinh thầm lặng qua những chuyên án có thật với những tình tiết cảm động lòng người. Mà đại diện là anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Cường - người nén cơn đau vì đạn bắn ở vùng bụng vẫn kiên cường phối hợp cùng đồng đội để những đêm dài mai phục không trở nên vô nghĩa. Đó là vị chỉ huy đánh án cởi vội tấm áo ấm của mình băng bó tạm vết thương cho đồng đội bằng tất cả tình đồng chí, đồng đội ấm áp. Cơn mưa trắng đã ghi dấu những câu chuyện cảm động về nghĩa cử ấy, về tinh thần kiên cường bất khuất của các anh, về những mất mát, hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ an ninh nhân dân trong công cuộc bảo vệ sự bình yên cho xã hội”.



Họa sĩ Hồ Huy Hùng sinh năm 1983, tốt nghiệp khoa Sư phạm mỹ thuật trường Đại học Nghệ thuật Huế (2011), tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hội họa tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2016), từng tham gia nhiều triển lãm chung và các triển lãm khu vực. Anh thường vẽ chân dung và những cảnh sinh hoạt đời thường của người lao động nhiều ngành nghề như ngư dân, công nhân, người giao hàng... Lý giải về điều này, anh cho biết do bản thân xuất phát từ gia đình lao động nên anh luôn thấy họ gần gũi, cảnh vật trong các tác phẩm của anh vì vậy cũng rất mộc mạc.



Cùng ngắm thêm những tác phẩm khác của họa sĩ Hồ Huy Hùng với những cảnh sinh hoạt, lao động đời thường:





Những sáng tác của họa sĩ Hồ Huy Hùng- ẢNH: NVCC





