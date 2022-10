Ayun Pa khẩn trương khống chế dịch lở mồm long móng

(GLO)- Thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa công bố dịch lở mồm long móng (LMLM) tại 2 xã Ia Sao và Ia Rtô sau khi phát hiện 72 con bò của 20 hộ dân mắc bệnh. Ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.





Dịch bệnh lây lan nhanh



Gia đình ông Nay Chuyên (buôn H'Liếp, xã Ia Sao) là hộ đầu tiên phát hiện bệnh LMLM trên đàn bò. Ông Chuyên cho biết: Ngày 6-10, một con bò xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, kém ăn, lở loét kẽ chân, chảy nước bọt liên tục. Khi nhân viên thú y xuống kiểm tra và thông báo bò bị LMLM, ông đã cách ly ngay con bò bị bệnh. Tuy nhiên, sau đó, bệnh lây rất nhanh. Chỉ 2 hôm, cả đàn 7 con bò đều bị lây nhiễm. Được nhân viên thú y hướng dẫn, ông Chuyên đăng ký tiêm thuốc điều trị bệnh cho cả đàn, đồng thời mua thêm vitamin, thuốc bổ về cho bò uống, vệ sinh các vết loét bằng nước muối loãng và dung dịch Xanh Methylen. “Đàn bò đã ăn uống bình thường trở lại, các vết loét cũng khô dần. Sau khi chúng khỏe hẳn, tôi đăng ký tiêm vắc xin cho cả đàn để đề phòng bệnh tái phát”-ông Chuyên chia sẻ.



Sau khi khởi phát tại xã Ia Sao, dịch LMLM nhanh chóng lan sang xã Ia Rtô. Gia đình bà Nay H'Chóa (buôn Phu Ama Miơng) có 3 con bò, trong đó, 1 con bò đực có dấu hiệu bị bệnh từ ngày 10-10. Được cán bộ tư vấn, bà vệ sinh, phun khử trùng chuồng trại, nhốt vật nuôi ra nơi thoáng mát, sạch sẽ. “Mấy hôm nay, tôi không dám thả bò đi ăn vì sợ dịch bệnh lây lan cho các hộ khác. Hy vọng đàn bò mau khỏi bệnh bởi chúng là tất cả tài sản của gia đình”-bà H'Chóa bộc bạch.

Cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã xuống kiểm tra, hướng dẫn hộ chăn nuôi chăm sóc, điều trị giúp đàn gia súc nhiễm bệnh nhanh phục hồi. Ảnh: Vũ Chi





Theo bà Kpă HNoan-Trưởng thôn Phu Ama Miơng: Thôn có 48 hộ chăn nuôi bò với tổng số 194 con. Chỉ trong vòng 1 tuần đã có 37 con bò bị nhiễm bệnh. Với tập quán chăn thả của đồng bào dân tộc thiểu số, việc phải nuôi nhốt tại nhà khiến nhiều gia đình gặp khó khăn về thức ăn cho đàn vật nuôi. Bà H'Noan mong Nhà nước sớm hỗ trợ vắc xin, thuốc điều trị giúp dịch bệnh LMLM nhanh chóng được khống chế.



Khẩn trương khống chế dịch bệnh



Theo ông Ksor Uyên-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rtô-cho hay: Đến nay, toàn xã có 50 con bò bị bệnh LMLM. Nguyên nhân chủ yếu khiến dịch bệnh bùng phát nhanh là chuồng trại chăn nuôi của người dân không đảm bảo vệ sinh. Gần đây, trời mưa nhiều, ẩm thấp tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã cấp 12 lít hóa chất tiêu độc khử trùng cho người dân; vận động bà con vệ sinh chuồng trại, tách riêng vật nuôi bị bệnh để tránh lây lan ra diện rộng. Cùng với đó, xã cử nhân viên thú y trực tiếp xuống kiểm tra, tư vấn bà con cách điều trị, chăm sóc giúp vật nuôi bị bệnh phục hồi, tránh thiệt hại.



Trong khi đó, xã Ia Sao có 4/5 thôn, buôn xuất hiện bệnh LMLM với 23 con bò của 9 hộ gia đình mắc bệnh. Riêng thôn H'Liếp có 14 con bò mắc bệnh. Bà Đặng Thị Ngọc Kiều-công chức Địa chính-Nông nghiệp xã-cho biết: Nhờ có kinh nghiệm từ đợt dịch năm 2017, các hộ chăn nuôi chú ý chăm sóc tốt vật nuôi nhiễm bệnh nên một số con đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp bò chết do bệnh LMLM. Với những thôn có gia súc nhiễm bệnh, chính quyền địa phương đã đặt bảng thông báo khu vực có dịch, tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh để bà con nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh, tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc bị bệnh để tránh dịch lây lan ra diện rộng.



Ông Trần Đức Vinh-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã-cho hay: Ngày 17-10, UBND thị xã đã quyết định công bố dịch LMLM trên địa bàn 2 xã Ia Sao và Ia Rtô. Đến thời điểm hiện tại đã có 72 con bò của 20 hộ bị bệnh LMLM. Đây là bệnh do vi rút gây ra, lây lan nhanh, chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy, khi thấy gia súc nghi mắc bệnh cần cách ly ngay, chăm sóc, điều trị triệu chứng, bổ sung các loại vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã cấp 24 lít hóa chất cho 2 xã để phun tiêu độc khử trùng nhằm nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Hiện UBND thị xã đã trích kinh phí, giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp mua vắc xin LMLM để hỗ trợ bà con tiêm phòng cho gia súc. Song vì số lượng có hạn, Trung tâm kiến nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cấp hỗ trợ vắc xin giúp các địa phương tiêm bao phủ đàn vật nuôi để nhanh chóng khống chế dịch. Trung tâm cũng khuyến cáo các hộ chăn nuôi nên chủ động tiêm phòng cho đàn vật nuôi để đảm bảo an toàn.



VŨ CHI