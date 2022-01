Bưởi cảnh chơi Tết cao 2m, giảm giá 50% vẫn không có khách mua

Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Mỹ Đình... các tiểu thương đã trưng đào, quất để bán. Theo chia sẻ, mặc dù giá hoa Tết rẻ hơn mọi năm khoảng 40% nhưng vẫn vắng khách mua.





Gian hàng hoa Tết ít, người mua thờ ơ



Dọc đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân và Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội), hàng năm, vào thời điểm này, các nhà vườn "đua nhau" bày bán các chậu cây bưởi, quất, lan... với nhiều kiểu dáng và giá trị khác nhau. Nhưng năm nay, con phố này không còn tấp nập bày bán hoa Tết.



Theo chia sẻ của một số tiểu thương, một số nhà vườn đã mở bán hàng từ gần 1 tuần nay, nhưng giao dịch èo uột hơn hẳn so với những năm trước, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động tới túi tiền, thu nhập của người dân.



Có gian hàng trưng bày đào thế và bưởi cảnh trên đường Võ Chí Công, song những ngày qua, anh Nguyễn Quốc Chính (quận Tây Hồ, Hà Nội) than thở: "Từ đầu tháng Chạp đến giờ, khách đến xem hoa rất ít, chẳng ai mặn mà cả, giao dịch mua bán cũng không có".





Một số nhà vườn đã trưng quất, bưởi Tết để bán nhưng khách mua rất ít. Ảnh: Thuý Nga



Anh Chính cũng lường trước được người tiêu dùng sẽ không còn mạnh tay chi tiền mua cây cảnh chơi Tết như những năm trước, bởi dịch COVID-19 năm vừa qua khiến nguồn thu nhập của nhiều người bị thâm hụt, cắt giảm. Cho nên, khi buôn hoa, anh chỉ chọn những cây vừa túi tiền, giá giảm gần 1 nửa so với năm trước.



"Do dịch bệnh, nên chúng tôi cũng chủ động giảm giá hoa Tết để kích cầu người mua. Nhưng, tình hình buôn bán cũng ế ẩm lắm, khách đến xem hoa nhưng giao dịch ít lắm" - anh Chính nói.



Đường Lạc Long Quân (đoạn giao với phố Trích Sài) mọi năm tấp nập hai bên đường đào quất, lan, cúc mâm xôi... thì nay chưa thấy có gian hàng nào được dựng lên, chỉ lác đác một vài tiểu thương bán đào mini bán cho khách lẻ.



Như năm ngoái, khu vực này rất đông người bán hoa Tết, năm nay chỉ lác đác một vài tiểu thương bán hoa dạo. Ảnh: Thuý Nga



"Khi đi qua khu vực này, tôi thấy bất ngờ vì không có gian hàng hoa Tết nào được dựng lên. Nếu như mọi năm, vào thời điểm đầu tháng Chạp đã tấp nập người mua kẻ bán, hoa Tết rộn ràng xuống phố, thì năm nay, không khí hắt hiu quá, không thấy được sự nhộn nhịp của ngày Xuân" - anh Hùng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.



Giá bưởi, quất giảm đến 40% so với năm ngoái



Theo anh Nguyễn Quốc Chính, giá hoa cảnh Tết năm nay giảm khoảng 40-50%. Đơn cử, một chậu bưởi cảnh với chiều cao gần 2m, năm ngoái có giá từ 20 - 30 triệu đồng/cây, thì năm nay chỉ còn 10-15 triệu đồng/cây. Cây nhỏ dưới 1m giảm từ 8 triệu xuống còn 4 triệu đồng. Một chậu quất đẹp giá cũng giảm từ 3-4 triệu/cây xuống còn 2 triệu đồng/cây. Còn cây nhỏ chỉ từ 300.000 - 700.000 đồng.



Anh Nguyễn Văn Năm (phường Nhật Tân, Tây Hồ), chuyên hàng quất bon sai, quất mini, cho biết thời điểm này mọi năm, quất đều được khách buôn "chốt đơn" gần hết, thì năm nay, đào quất vẫn xếp đầy vườn.



Theo anh Năm, năm nay, giá quất cho thuê và giá mua sẽ thấp hơn so với mọi năm vì ảnh hưởng dịch COVID-19 nên các nhà vườn đều chấp nhận xuống giá.



Giá đào, quất thấp hơn năm ngoái khoảng 40%. Ảnh: Thuý Nga



"Chúng tôi chấp nhận xuống giá để thu hồi vốn, còn giữ giá cao quá thì không ai mua. Đơn cử, một chậu quất bon sai nếu năm trước bán giá 5 triệu đồng thì năm nay phải hạ xuống 3 - 4 triệu. Cây thế đẹp, cao to năm nay cũng chỉ có giá 4-7 triệu đồng", anh Năm nói và hy vọng, từ giờ đến cuối tháng, lượng khách mua sẽ đông hơn, để những người trồng đào như anh có thu nhập, giữ nghề truyền thống.



Theo THÚY NGA (LĐO)