Campuchia đang bán lượng khổng lồ một loại hạt sang Việt Nam, là hạt gì?

Việt Nam mua lượng khổng lồ hạt điều từ Campuchia



Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, 11 tháng năm 2021, Campuchia là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 sang Việt Nam, chỉ sau Mỹ.



Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 ước khoảng 39,2 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.



Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản sang Việt Nam lớn nhất đạt gần 3,5 tỷ USD, chiếm 8,9% thị phần; tiếp theo là Campuchia đạt khoảng 3,3 tỷ USD, chiếm 8,5%, trong đó mặt hàng điều chiếm gần 61,7%.



Thực tế, dù là ngành hàng đem lại giá trị xuất khẩu tỷ đô nhưng Việt Nam chỉ chủ động được khoảng 20% nguyên liệu điều cho các nhà máy chế biến, còn lại phải nhập từ châu Phi và mới đây là Campuchia.



Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, khoảng 90% sản lượng hạt điều của châu Phi được xuất khẩu, chủ yếu sang Việt Nam và Ấn Độ.



Tại một hội nghị bàn giải pháp sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2022 được Bộ NNPTNT tổ chức mới đây, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) thông tin, tổng diện tích điều niên vụ 2019 - 2020 của cả nước 302.500ha, tăng 5.300 ha; năng suất bình quân 12,1 tạ/ha; sản lượng khoảng 339.800 tấn.



Trong khi đó, mỗi năm Việt Nam cần nhập khẩu khoảng 1,4 triệu tấn điều thô phục vụ chế biến.



Hiện, quỹ đất dành cho các loại cây trồng về cơ bản đã ổn định, trong khi so về hiệu quả kinh tế, cây điều đang kém cạnh tranh so với các cây trồng khác nên việc mở rộng diện tích là khó khả thi.



Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Campuchia mặt hàng điều, chiếm 61,7% kim ngạch nhập khẩu. Trong ảnh: Chế biến hạt điều tại một doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Báo BRVT.



Nhập điều thô từ Campuchia, châu Phi về chế biến, Việt Nam bán có Mỹ, Đức, Trung Quốc,... thu 3,3 tỷ USD



Dù tác động của dịch Covid-19 nhưng xuất khẩu điều của Việt Nam vẫn tăng trưởng rất khả quan.



Ước tính, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 11/2021 đạt 50.000 tấn, trị giá 326 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 531.000 tấn, trị giá 3,34 tỷ USD, tăng 14,3% về lượng và tăng 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Đáng chú ý, giá xuất khẩu điều bình quân của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 6.528 USD/ tấn, tăng 6,4% so với tháng 11/2020.



Tính chung 11 tháng năm 2021, giá xuất khẩu điều bình quân của Việt Nam ước đạt 6.290 USD/tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.



Điều đáng ghi nhận là, trong năm 2021, ngoài việc tập trung xuất khẩu chủng loại hạt điều chính W320 và W240, ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều có giá trị cao như hạt điều W180.



Hạt điều W180 là chủng loại hạt điều có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 tháng năm 2021, tăng 43,4% về lượng và tăng 56% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt xấp xỉ 15.000 tấn, trị giá 127 triệu USD.



Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực hạt điều W180, lượng đạt 7.740 tấn, trị giá 61,21 triệu USD.



Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 86,05% trong 10 tháng năm 2020 lên 89,06% trong 10 tháng năm 2021.



Ngoài Trung Quốc, nhiều nước EU cũng tăng nhập khẩu điều từ Việt Nam, trong đó có Đức. Hiện, Đức là thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất ở Liên minh châu Âu (EU).



9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến Đức giảm nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, tuy nhiên tốc độ giảm nhập khẩu từ Việt Nam vẫn thấp hơn so với mức giảm nhập khẩu từ các thị trường Ấn Độ và Hà Lan.



Cụ thể, 9 tháng năm 2021, Đức nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam 28.230 tấn hạt điều, trị giá 201,21 triệu USD, giúp thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Đức tăng từ 57,51% trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 62,46% trong 9 tháng đầu năm 2021.



Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều số 1 tại thị trường Đức nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng đảm bảo.



"Triển vọng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Đức sẽ khả quan trong năm 2022 nhờ lợi thế về EVFTA. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu hạt điều của Đức tăng sẽ tác động tích cực lên ngành điều Việt Nam. Theo thông tin từ https://www.mordorintelligence.com, nhu cầu tiêu thụ hạt điều của Đức sẽ tăng trưởng bình quân 4,1% trong giai đoạn 2020 – 2025" - Cục Xuất nhập khẩu dự báo.

