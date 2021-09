Việt Nam là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Campuchia

Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết 99% lượng hạt điều xuất khẩu của nước này được xuất sang Việt Nam, tương đương gần 870.000 tấn.



Công nhân Campuchia sơ chế hạt điều xuất khẩu. (Nguồn: kimmyfarm.com)



Báo Thmey Thmey của Campuchia ngày 7/9 dẫn nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp Campuchia cho biết trong 8 tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu khoảng 876.531 tấn hạt điều, tăng khoảng 350% so với cùng kỳ năm 2020.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết 99% lượng điều xuất khẩu được xuất sang Việt Nam, tương đương gần 870.000 tấn.



Số lượng hạt điều xuất khẩu của Campuchia tăng trong năm 2021 là do diện tích canh tác của người trồng điều tăng đi đôi với việc bán ra nước ngoài nguồn hàng dự trữ từ năm 2020.



Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Campuchia, các thị trường nhập khẩu điều lớn khác của Campuchia trong 8 tháng đầu năm nay còn có Trung Quốc (3.639 tấn) và Thái Lan (3.230 tấn).



Ông Uon Silot, Chủ tịch Hiệp hội Điều Campuchia cho biết Hiệp hội Điều Việt Nam đã thu gom hạt điều từ Hiệp hội Điều Campuchia để chế biến và cung cấp ra thị trường quốc tế.



Do nhu cầu cao nên hạt điều ở Campuchia đã có giá nhỉnh hơn trong năm nay với mức 4.000 riel/kg (khoảng 1 USD), so với giá 3.500 riel/kg năm 2020.



Hiện nay, Campuchia có hơn 500.000 hécta trồng điều tại 10 tỉnh chuyên canh loại cây này, trong đó 4 tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất gồm Kampong Thom khoảng 90.959 hécta, Kratie khoảng 47.858 hécta, Ratanakiri khoảng 30.459 hécta và tỉnh Kampong Cham khoảng 24.364 hécta.

Theo Nguyễn Vũ Hùng (TTXVN/Vietnam+)