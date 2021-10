Giá tiêu hôm nay 19/10: Đại lý gom hàng cuối năm, thu mua tiêu xấp xỉ 92.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước vẫn duy trì mức cao, giao dịch phổ biến ở mức 87.000 - 90.000 đồng/kg. Như vậy sau 2 tuần liên tục tăng "nóng", thị trường hạt tiêu vẫn đem đến tin vui cho bà con nông dân khi các nhà đầu tư, đại lý đẩy mạnh thu gom nhằm phục vụ đơn hàng cuối năm.





Đại lý gom hàng cuối năm, thu mua giá tiêu xấp xỉ 92.000 đồng/kg



Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá tiêu tại thị trường trong nước ngày 18/10 tiếp tục duy trì mức cao. Trong đó, giá tiêu tại Gia Lai hiện đạt 87.300 đồng/kg.



Giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông dao động quanh mức 88.000 - 88.700 đồng/kg.



Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước đạt mức 89.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục duy trì mức cao, đạt ngưỡng 91.000 đồng/kg.



Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay giảm nhẹ 500 đồng/kg, về mức 87.000 đồng/kg.



So với đầu tháng 10, giá tiêu hôm nay cao hơn từ 6.000 - 7.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá tiêu cao kỷ lục trong vòng 4 năm qua.





Hiện giá tiêu đang dao động từ 86.000 - 90.000 đồng/kg. Trong ảnh: Nông dân Gia Lai phấn khởi đẩy mạnh chăm sóc vườn tiêu. Ảnh: T.L



Giá tiêu liên tục được đẩy lên cao đã dẫn đến sự tranh mua của một số đại lý, giới đầu tư. Một số đại lý thu mua hồ tiêu giá cao hơn nhiều so với giá tham khảo.



Đơn cử, tại Công ty TNHH Hoàng Hân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), giá tiêu thu mua tại đây ngày 18/10 vẫn được niêm yết ở mức 91.900 đồng/kg.



Tuy nhiên theo một số nhận định, giá tiêu vài ngày tới có thể sẽ vào đợt điều chỉnh bởi sức mua đã bão hòa. Các đại lý, doanh nghiệp xuất khẩu hiện đang thu gom đủ hàng phục vụ thị trường cuối năm, cộng với phải dồn lực cho vụ cà phê mới.



Một nguyên nhân khác có thể khiến giá tiêu hạ nhiệt. Đó là tình trạng ùn ứ container tại các cảng biển hiện nay càng trầm trọng. Nguyên nhân do 2 cơn bão vừa đổ bộ vào Trung Quốc khiến nhiều tàu không thể ra vào các cảng để bốc dỡ hàng hoá.



Đối mặt với làn sóng mới, khi giá tiêu hiện nay đang tăng mạnh trở lại, nhận định đây sẽ là lúc người dân quay lại với cây tiêu, ông Nguyễn Minh Trưởng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khuyến cáo: "Thời điểm hiện tại, nông dân không sản xuất ngoài quy hoạch, không trồng tiêu ở những vùng đất không phù hợp theo khuyến cáo của các ngành. Chọn giống đảm bảo và áp dụng đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc.



Bên cạnh đó, nông dân cần tích cực tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết như: Tổ hợp tác, HTX, nông hội, các chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp của nông dân".



"Tận dụng những diện tích tiêu chết chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp như cây ăn quả, rau, hoa, cây dược liệu.



Hiện nay việc liên kết sản xuất là tất yếu. Sản xuất theo hướng an toàn, theo hướng hữu cơ là hướng đi đúng. Đặc biệt, nông dân, HTX nên đa dạng hoá các sản phẩm đầu ra của tiêu như: Tiêu ngũ sắc, tiêu đỏ, tiêu sọ…".



https://danviet.vn/gia-tieu-hom-nay-19-10-dai-ly-gom-hang-cuoi-nam-thu-mua-tieu-xap-xi-92000-dong-kg-20211018221718655.htm

Theo THIÊN NGÂN (Dân Việt)