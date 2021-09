Giá tiêu hôm nay 27/9 trong khoảng 77.500 - 81.500 đồng/kg. Tổng hợp tuần qua, giá tiêu tăng trung bình 1.000 - 1.500 đồng/kg.



Giá tiêu xuất khẩu bật tăng cao nhất trong 3 năm, gia vị Việt ngày càng có vị thế

Giá tiêu hôm nay 27/9: Cơn sốt mới đẩy giá tiêu tiếp tục tăng bền vững cuối năm nay?



Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.500 đồng/kg.



Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng/kg.



Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng/kg.



Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.500 đồng/kg.



Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.500 đồng/kg.



Sáng nay giá tiêu trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng hợp tuần qua, giá tiêu tăng trung bình 1.000 - 1.500 đồng/kg. Mức giá cao nhất ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuần qua giá tiêu xuất khẩu cũng tăng 50 USD/tấn. So với đầu tháng, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng tới 165 USD/tấn.



Nguyên nhân giá tiêu đang tăng tốt do động lực từ những đơn hàng sang Trung Quốc, phục vụ thị trường quốc gia này trong dịp Quốc khánh. Bên cạnh đó là tín hiệu tích cực từ cuộc chiến chống Covid-19, khi cả nước quay lại cuộc sống bình thường mới sau 30/9.



Đánh giá về tình hình, ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam dự báo giá tiêu xuất khẩu sẽ còn tốt đến cuối năm, nhưng kỳ vọng sẽ tăng như thời gian trước là rất khó.



Có hai điều kiện để giá hồ tiêu năm 2021 tăng. Thứ nhất, năm 2020 Việt Nam cũng như một số nước sản xuất hồ tiêu lớn như Brazil, Indonesia và Ấn Độ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên sản lượng của năm 2021 giảm mạnh.



Thứ hai, khi nguồn cung giảm, xuất khẩu hồ tiêu trong điều kiện dịch bệnh cộng chi phí logictics tăng cao và các chi phí khác đều tăng, cùng với sản xuất của doanh nghiệp bị trì trệ do áp dụng hình thức sản xuất “3 tại chỗ” hay “1 cung đường 2 điểm đến” ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng xuất khẩu cũng như tiến độ giao hàng của doanh nghiệp. Nhu cầu tăng nhưng cung ứng hàng hóa không kịp thời cũng tạo điều kiện khiến bên mua phải đẩy giá mua lên.



Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, thế giới đang vào "cơn sốt" năng lượng mới. Giá khí đốt và dầu thô tăng cao, cộng với chi phí vận tải sẽ đẩy giá nguyên liệu đầu vào, giá thành sản xuất các mặt hàng tăng theo, trong đó có hồ tiêu. Đây là cơ sở cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn cuối năm nay. Hiện nay, giá thành sản xuất vụ mới còn đang bị đẩy lên do giá phân bón tăng quá cao tại các tỉnh Tây Nguyên.

