Phú Thiện: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã có những bước tiến vững chắc trong lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề để huyện hướng đến những mục tiêu cao hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Định danh thương hiệu “Gạo Phú Thiện”

Nhờ có công trình đại thủy nông Ayun Hạ cung cấp nguồn nước tưới dồi dào nên huyện Phú Thiện trở thành trung tâm của vựa lúa Ayun Hạ với diện tích 6.070 ha. Để phát huy tiềm năng đất đai, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) khẳng định nhiệm vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hướng đến nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, giải pháp quan trọng là xây dựng cánh đồng mía lớn, lúa lớn một giống và cánh đồng rau lớn, tiến tới xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”.

Nông dân huyện Phú Thiện thu hoạch lúa.

Trong vụ Đông Xuân 2018-2019, huyện đã triển khai 24 cánh đồng lúa lớn với diện tích 1.217 ha, đạt 101,38% kế hoạch. Vụ mùa 2019, huyện tiếp tục triển khai 24 cánh đồng lúa lớn với diện tích 1.212 ha, đạt 101% kế hoạch. Năng suất lúa trên các cánh đồng lớn đạt 8,5 tấn/ha (cao hơn 1-1,5 tấn so với các cánh đồng sản xuất truyền thống). Đặc biệt, khu vực cánh đồng các xã: Ia Ake, Ayun Hạ, Ia Sol và Ia Yeng năng suất đạt 9-9,5 tấn/ha. Đáng ghi nhận là ở các cánh đồng lúa lớn đều có sự tham gia của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Các giống lúa mới có chất lượng cao, gạo thơm, dẻo như: DT66, LH12, TBR225, JO2… được đưa vào sản xuất đại trà tạo cơ sở để xây dựng thương hiệu gạo. Trong đó, sản phẩm “Gạo Phú Thiện” của Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) đã được đóng bao bì, dán tem truy xuất nguồn gốc và được bán rộng rãi trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Để thúc đẩy lộ trình xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, UBND huyện đã có kế hoạch xuất ngân sách gần 1 tỷ đồng mua lúa giống, phân bón hỗ trợ nông dân mở rộng cánh đồng lúa lớn một giống. Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện-Gia Lai” cho địa phương”.

Cùng với đó, năm 2019, huyện đã triển khai 5 cánh đồng mía lớn với diện tích 36,5 ha, nâng tổng diện tích cánh đồng mía lớn lên 175,6 ha; triển khai 3 cánh đồng rau lớn với diện tích 15 ha, tăng 5 ha so với cùng kỳ năm 2018.

Tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được huyện Phú Thiện triển khai tích cực. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Ia Peng và Ia Piar đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng Đồn (xã Chư A Thai), năm 2019, huyện đã cơ bản hoàn thành việc di dời nhà cửa, sắp xếp dân cư làng Trớ. Theo Bí thư Huyện ủy Đỗ Ngọc Thành: “Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bước sang năm 2020, Huyện ủy xây dựng nghị quyết phấn đấu mỗi xã, thị trấn có 1 làng nông thôn mới. Đồng thời, hoàn thành Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng Đồn thuộc xã Chư A Thai”.

Bê tông hóa đường vào 4 làng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai.

Cùng với đó, huyện tạo điều kiện cho các hợp tác xã sau chuyển đổi theo mô hình mới làm ăn hiệu quả. Nổi bật như Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake), Hợp tác xã Rau an toàn thị trấn Phú Thiện, Hợp tác xã Cá giống xã Ia Peng… đã liên kết với doanh nghiệp tổ chức đầu tư, đặt hàng cho thành viên trồng lúa chất lượng cao, trồng rau, nuôi cá… sau đó tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm cho nông dân với giá cả ổn định, góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo nông dân có lợi nhuận cao hơn.

Sau 12 năm thành lập, diện mạo nông thôn ở huyện Phú Thiện đã không ngừng khởi sắc. Thị trấn Phú Thiện cũng đang từng ngày phát triển, xứng tầm là trung tâm huyện lỵ. Ông Lý Quốc Vinh-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện-cho biết: “Hàng chục công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả, tạo diện mạo mới khang trang. Nhà máy nước sinh hoạt đã hoạt động ổn định giải tỏa cơn khát cho người dân thị trấn và nhiều xã lân cận. Đường vào xã Chư A Thai đang gấp rút nâng cấp, bê tông hóa. Huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để khảo sát, chuẩn bị thi công cầu bắc qua sông Ayun mở đường vào xã Ia Yeng”.

Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp năm 2019 của huyện Phú Thiện đạt 141,9 tỷ đồng. Các lĩnh vực thế mạnh của địa phương như: xay xát lương thực, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công hạt điều, sửa chữa máy móc thiết bị chiếm ưu thế. Thương mại-dịch vụ phát triển nhanh và đa dạng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 ước đạt 1.399,4 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 12% so với năm 2018. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 31,8 tỷ đồng, đạt 126,8% dự toán tỉnh giao.

Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn, đô thị từng bước khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,47%. Hệ thống trường học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo điều kiện cho việc dạy và học. Hệ thống y tế cơ sở được củng cố, đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của nhân dân. Các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm được chỉ đạo triển khai đồng bộ. Huyện cũng chú trọng thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, yên tâm sản xuất, ổn định đời sống.