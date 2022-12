Ukraine tuyên bố về khả năng gia nhập NATO

Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương khẳng định khối sẽ gây áp lực với Hungary về vấn đề này.





Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương Olga Stefanishina. Ảnh: Getty



Hôm 1/12, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương Olga Stefanishina tuyên bố NATO đã tỏ ra đồng thuận về sự cần thiết trong việc cung cấp tư cách thành viên cho Ukraine. Bà nói thêm, sự phản đối của Budapest - do tranh chấp về người dân tộc Hungary sống ở Ukraine - sẽ được khắc phục bằng "các công cụ chính trị".



Một số thành viên nổi bật nhất của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo, bao gồm Pháp và Đức, được biết là có những do dự trong việc cho phép Ukraine tham gia. Hơn nữa, các tranh chấp lãnh thổ của Kiev với Nga được cho là khiến nước này khó đáp ứng yêu cầu của NATO.



Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Kiev, bà Stefanishina cho biết: "Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong vấn đề xích lại gần NATO hơn. Tại hội nghị thượng đỉnh cấp bộ trưởng gần đây nhất ở Bucharest, tất cả 30 quốc gia thành viên đã đồng ý về sự cần thiết phải cung cấp tư cách thành viên cho Ukraine".



Các báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây về sự kiện Bucharest nói chung là trái ngược với cách giải thích của bà Stefanishina. Trong khi đó, trang web riêng của khối đã nhấn mạnh nhiều hơn đến Trung Quốc trong phần kết thúc hội nghị thượng đỉnh.



Bà nhấn mạnh: "Các thành viên NATO xác nhận cánh cửa liên minh đang rộng mở với Ukraine", bà cũng khẳng định động thái này là một "tín hiệu mạnh mẽ mới" cho thấy "không ai lo sợ áp lực từ Nga".



Hungary tiếp tục phản đối Ukraine gia nhập khối vào các cuộc họp chính thức của NATO, bà Stefanishina nói tại Kiev. Bà lưu ý NATO hiện đang sử dụng "tất cả các công cụ chính trị gây áp lực để thuyết phục Hungary thay đổi ý kiến". Mặc dù vậy, bà không nói chi tiết về những biện pháp này.



Hôm 30/11, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ giữ lại hàng tỷ USD tài trợ cho Hungary cho đến khi nước này tuân thủ 27 "cột mốc quan trọng" do Brussels đặt ra. Số tiền này bao gồm cứu trợ đại dịch và quỹ "gắn kết" nhằm san bằng bất bình đẳng xã hội trong khối.



Hungary tỏ ra hoài nghi về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest, với việc Ngoại trưởng Peter Szijjarto lập luận rằng một quốc gia chỉ có thể gia nhập khối nếu quốc gia đó "không đe dọa mà còn tăng cường an ninh cho các thành viên hiện có".



Ông Szijjarto cũng nhắc lại rằng Budapest sẽ "không đồng ý tổ chức một cuộc họp chính thức của Ủy ban NATO-Ukraine cho đến khi người Hungary ở Transcarpathia được khôi phục các quyền của họ".

