Ucraine có kế hoạch cắt kết nối Kherson với Crimea, Nga nói sẽ sớm lấy lại Kherson

(GLO)- Ngày 13-11, ông Vladimir Rogov- quan chức chính quyền dân sự Ucraine cho biết, khoảng 40 ngàn quân Kiev sự kiến triển khai hướng Zaporizhznhia trong 2 tuần tới. Lãnh đạo quân đội Ucraine đang tính cách cắt kết nối Kherson với Crimea.

Nữ quân nhân Ukraine bắn pháo tự hành 2S7 Pion tại một vị trí trên chiến tuyến ở vùng Kherson, Ukraine, ngày 9-11. Nguồn: Reuters

Biển Azov giáp Ucraine về phía bắc, Nga về phía Đông và bán đảo Crimea phía tây. Hồi tháng 3, Kiev tạm thời mất quyền tiếp cận biển Azov, do lực lượng Nga siết vòng vây quanh cảng Mariupol . Và cảng Berdyansk của Ucraine nằm phía tây Azov có ý nghĩa quan trọng trong việc vận chuyển ngũ cốc, hiện do lực lượng Nga kiểm soát.



Cục diện chiến sự Ucraine thay đổi hôm 9-11 khi lực lượng Nga rút khỏi 30 ngàn quân, 5 ngàn đơn vị khí tài khỏi Kherson và vùng lân cận, chiếm 40% diện tích tỉnh miền nam Ucraine.



Chính quyền Ukraine sau khi tiếp quản đã áp đặt lệnh giới nghiêm và hạn chế ra vào Kherson sau khi tiếp quản thành phố này, Yaroslav Yanushevich-người đứng đầu cơ quan quân sự địa phương cho biết hôm 13-11.



Trước đó, hôm 11-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chính quyền nước này không có ý định cho phép các nhà báo tiếp cận thành phố Kherson, cũng với lý do rà phá bom mìn.



Dù Ucraine cho rằng Kherson là một phần lãnh thổ nhưng phía Nga không nhượng bộ. Ông ông Dmitry Peskov- phát ngôn viên Điện Kremlin, nói: “Vùng Kherson vẫn là một phần của Nga. Trạng thái này là cố định về mặt pháp lý, không thể thay đổi”.



Trước đó, truyền thông Ucraine tố cáo Nga sau khi rút đi đã gây thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng ở Kherson. Mấy ngày qua, Nga cũng liên tục pháo kích vào các vị trí quan trọng ở Kherson. Điện Kremlin cũng cho biết, việc rút lui có tính chất tạm thời, Nga sẽ lấy lại Kheson trong thời gian sớm nhất.



T.S (từ Báo Tin tức điện tử, baoquocte.vn, TPO)