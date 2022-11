Chỉ trong vòng 9 phút, kho vàng triệu USD ở Đức bốc hơi như thế nào?

Loạt tình tiết bí ẩn và ly kỳ đến khó tin trong vụ kẻ xấu đột nhập bảo tàng và đánh cắp kho vàng gồm hàng trăm đồng tiền vàng Celtic trị giá 1,65 triệu USD ở Đức.





Vụ trộm gây chấn động xảy ra tại Bảo tàng Celtic và La Mã ở TP Manching, miền Nam nước Đức, vào khoảng rạng sáng 22-11 (giờ địa phương).



Hàng trăm đồng tiền vàng cổ đại đã bị đánh cắp mà không hề có bất cứ báo động nào - dấu hiệu cho thấy vụ trộm được thực hiện bởi bọn tội phạm có tổ chức. Chiến lợi phẩm của chúng bao gồm 483 đồng tiền vàng Celtic, một cục vàng chưa chế tác - tổng giá trị ước tính lên tới 1,65 triệu USD.



Theo AP, số hiện vật cổ bị đánh cắp vốn được phát hiện trong một cuộc khai quật gần Manching vào năm 1999.



Cảnh sát bang Bavaria cho biết vào lúc 1 giờ 17 phút (giờ địa phương) ngày 22-1, dây cáp tại một trung tâm viễn thông cách Bảo tàng Celtic và La Mã khoảng 1 km đã bị cắt, làm gián đoạn thông tin liên lạc trong khu vực.





Một cửa sổ bị vỡ tại Bảo tàng Celtic và La Mã ở Manching - Đức. Ảnh: AP



Hệ thống camera an ninh tại bảo tàng ghi lại cảnh một cánh cửa đã bị cạy lúc 1 giờ 26 phút và sau đó bọn trộm rời đi lúc 1giờ 35 phút.



"Chính trong khoảng thời gian 9 phút ngắn ngủi này, bọn tội phạm đã đột nhập vào bảo tàng, đập tủ trưng bày và lấy kho báu ra ngoài" - ông Guido Limmer, phó cảnh sát trưởng bang Bavaria, nhận định.



Vị này cho biết thêm có "sự tương đồng" giữa vụ cướp ở Manching, vụ trộm châu báu vô giá ở Dresden và vụ trộm đồng tiền vàng lớn ở Berlin trong những năm gần đây. Các vụ trộm này được xác định do nhóm tội phạm có tổ chức ở thủ đô Berlin của Đức gây ra.



"Rõ ràng không chỉ đơn giản ai đó bước vào viện bảo tàng và mang theo kho báu ra ngoài" - ông Markus Blume, Giám đốc Cơ quan Khoa học và Nghệ thuật bang Bavaria, nói.



Kho báo được bảo vệ chặt chẽ và do đó có nghi ngờ vụ đánh cắp do nhóm tội phạm chuyên nghiệp và có tổ chức gây ra.



Tuy nhiên, các quan chức bang Bavaria thừa nhận rằng không có bảo vệ nào ở bảo tàng vào đêm xảy ra vụ trộm. "Mất kho báu Celtic là thảm họa. Những đồng tiền vàng là minh chứng cho lịch sử của chúng ta. Chúng là báu vật không thể thay thế" - ông Markus Blume nói thêm.





Kho vàng trước khi bị mất. Ảnh: DPA



Những đồng tiền bị đánh cắp có niên đại khoảng 100 năm trước Công nguyên, được làm từ vàng sông Bohemian. Nó cũng cho thấy khu định cư của người Celtic tại Manching có mối liên hệ khắp châu Âu như thế nào.



"Các nhà khảo cổ học hy vọng rằng những đồng xu sẽ được tìm thấy nguyên vẹn vào một ngày nào đó" - người đứng đầu Cơ quan Khảo cổ bang Bavaria Rupert Gebhard. Theo ông, những đồng xu có thông tin đầy đủ, do đó bọn tội phạm sẽ khó bán chúng.



"Lựa chọn tồi tệ nhất là nung chúng tan chảy, có nghĩa là ta sẽ mất tất cả" - ông Gebhard lo lắng và lưu ý rằng bản thân giá trị vật chất của số vàng bị đánh cắp sẽ chỉ vào khoảng hơn 250.000 USD theo giá thị trường hiện tại.



Cảnh sát quốc tế (Interpol) và Cảnh sát châu Âu (Europol) đã được thông báo về vụ trộm gây chấn động này. Bên cạnh đó, phó cảnh sát trưởng Limmer cũng tiết lộ đã thành lập một đội điều tra đặc biệt gồm 20 thành viên để truy tìm thủ phạm.

Theo Bằng Hưng (NLĐO)