Philippines đóng cửa 175 công ty cờ bạc, trục xuất 40.000 người Trung Quốc,

Philippines truy quét những nhà điều hành cờ bạc trực tuyến chuyên tuyển dụng người Trung Quốc để nhằm vào những khách hàng Trung Quốc ở quê nhà.







Hãng Reuters ngày 26.9 dẫn lời một quan chức Bộ Tư pháp Philippines cho hay nước này sẽ buộc 175 công ty cờ bạc trực tuyến dừng hoạt động và trục xuất khoảng 40.000 nhân viên người Trung Quốc.



Lĩnh vực này nổi lên tại Philippines vào năm 2016 và phát triển theo cấp số nhân, do những bên điều hành lợi dụng quy định về cờ bạc khá tự do tại nước này để nhằm vào những khách hàng tại Trung Quốc, do Trung Quốc cấm cờ bạc.



Ở thời đỉnh điểm, những nhà điều hành cờ bạc trực tuyến tại Philippines (POGO) tuyển dụng hơn 300.000 nhân viên người Trung Quốc, nhưng sau đó do đại dịch và thuế tăng buộc nhiều bên phải hoạt động ở nơi khác.



“Việc truy quét xuất phát từ những báo cáo về án mạng, bắt cóc và những tội ác khác do những công dân Trung Quốc gây ra đối với đồng hương”, theo phát ngôn viên Jose Dominic Clavano của Bộ Tư pháp Philippines.



Những POGO bị nhắm đến có giấy phép hết hạn hoặc đã bị thu hồi do những vi phạm như không đóng phí, ông Clavano cho biết và thông báo rằng việc trục xuất sẽ bắt đầu vào tháng 10.



Chính phủ Philippines đã thu hơn 7,2 tỉ peso (2.896 tỉ đồng) trong năm 2020 và 3,9 tỉ peso trong năm ngoái từ phí thu của POGO, theo Bộ Tài chính nước này. Các chuyên gia kinh tế ước tính số tiền thuế, chi tiêu của các nhân viên và tiền thuê văn phòng còn lớn hơn nhiều.



Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila ra thông cáo cho biết Bắc Kinh ủng hộ việc trục xuất và truy quét tội phạm liên quan POGO, đồng thời nói rằng chính phủ “kiên quyết phản đối và có những biện pháp cứng rắn đối với cờ bạc”.

Theo KHÁNH AN (TNO)