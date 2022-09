Mỹ chi thêm 2,9 tỷ USD giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu

(GLO)- Tổng thống Joe Biden ngày 21-9 thông báo, Mỹ sẽ đóng góp thêm 2,9 tỷ USD nhằm giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu.





Thông báo trên được Tổng thống Biden đưa ra trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 77 đang diễn ra tại thành phố New York. Theo tuyên bố, đây là khoản bổ sung cho gói 6,9 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ đã cam kết trong năm nay nhằm hỗ trợ an ninh lương thực toàn cầu.

Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Nhà Trắng cho rằng khoản hỗ trợ thêm 2,9 tỷ USD của Mỹ sẽ giúp các nước bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương do ảnh hưởng bởi tác động của nhiều cuộc khủng hoảng như đại dịch Covid-19, khủng hoảng khí hậu, giá năng lượng và phân bón tăng cao, trong khi các cuộc xung đột kéo dài, khiến giá lương thực toàn cầu cũng tăng vọt. Đặc biệt, hạn hán kéo dài cũng đang khiến nhiều khu vực ở Somalia có nguy cơ xảy ra nạn đói.



Trước đó, phát biểu tại sự kiện trên của LHQ, nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng đã kêu gọi hành động khẩn cấp để đảm bảo an ninh lương thực. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng không có hòa bình khi còn đói kém và không thể chống đói kém khi hòa bình không tồn tại.



Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng an ninh lương thực vẫn là vấn đề đặc biệt khẩn cấp dù Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại hội nghị cấp cao hồi tháng 6 ở Đức đã cam kết chi 5 tỷ USD cho mục tiêu này.



Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đại diện các nước tham dự cũng tái khẳng định cam kết hành động khẩn cấp ở quy mô lớn nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và giúp hàng trăm triệu người trên thế giới không bị đói.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)