Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư

Ngày 11/8, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng trước việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:



Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác sau 2 năm đại dịch COVID-19

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: VGP)



Thời gian qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiến triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư. Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á và Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại vượt mốc 110 tỷ USD trong năm 2021.



Với chủ trương thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư với Hoa Kỳ trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp các thỏa thuận song phương và quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam sẵn sàng và thường xuyên trao đổi với Hoa Kỳ thông qua các cơ chế hiện có như Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư song phương, vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về vấn đề này.



Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật quá trình xử lý việc một số nước tạm ngừng cấp thị thực đối với hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:



Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/8/2022, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Đức, Séc và Tây Ban Nha tại Việt Nam trao đổi về việc các quốc gia này tạm dừng cấp thị thực đối với hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam do trang nhân thân của hộ chiếu không chứa thông tin nơi sinh.



Tại cuộc gặp, đại diện Cục Lãnh sự và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã nêu quan điểm và phương hướng xử lý của Việt Nam đối với vấn đề này; cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đã thống nhất trước mắt sẽ ghi bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị. Cục Lãnh sự và Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh đề nghị các nước phối hợp Việt Nam trong việc tháo gỡ các khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.



Đại diện các Đại sứ quán Đức, Séc và Tây Ban Nha khẳng định sẵn sàng phối hợp các cơ quan chức năng Việt Nam tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam với điều kiện công dân phải cung cấp được thông tin xác minh nơi sinh nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp thị thực vào các nước nêu trên.



Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ tiếp tục theo sát vấn đề này, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan chức năng sở tại trong việc giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển quốc tế của công dân Việt Nam.

