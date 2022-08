Chủ tịch Trung Quốc đến Ả Rập Saudi, vị thế Mỹ lung lay?

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 12-8 đã phản bác tuyên bố cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Ả Rập Saudi sắp tới báo hiệu ảnh hưởng đang suy yếu của Mỹ ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ “sẽ không đi đâu cả”.





Ông Tim Lenderking, đặc phái viên Mỹ về Yemen, cho rằng các chuyến thăm ngoại giao của các cường quốc toàn cầu khác là điều được mong đợi nhưng Mỹ đã khẳng định cam kết của mình với khu vực sau chuyến thăm của ông Biden vào tháng 7.



Ông Lenderking nói với đài CNBC: "Thông điệp chính mà tổng thống mang đến cho khu vực là nước Mỹ sẽ không đi đâu cả". Trước đó, hôm 12-8 xuất hiện thông tin Chủ tịch Trung Quốc sẽ đến Ả Rập Saudi vào tuần tới và có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman. Đây là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2020 trong bối cảnh Bắc Kinh và Riyadh đáng tìm cách củng cố quan hệ.



Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về vấn đề này.





Tổng thống Biden cụng tay với Thái tử Mohammed trong cuộc gặp ngày 15-7. Ảnh: Yahoo News





Ông Lenderking cho biết: "Mỹ là một đối tác quan trọng đối với không chỉ Ả Rập Saudi mà còn đối với từng quốc gia trong khu vực. Mỹ có thể được trông cậy duy trì sự hiện diện ở khu vực như một sự hỗ trợ cho các quốc gia và an ninh của họ. Đó là ưu tiên của Mỹ".



Ông Lenderking cho biết Yemen, nơi bị cuộc nội chiến tàn phá kể từ năm 2014, là vấn đề trọng tâm chính của Mỹ. Theo ông Lenderking, việc đạt được tiến bộ trong việc giải quyết xung đột là thành tựu lớn đối với ông Biden trong chuyến thăm của ông vào tháng trước. Trong đó, bao gồm việc thuyết phục Ả Rập Saudi gia hạn và củng cố thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian và tham gia vào các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Do đó, việc giải quyết cuộc xung đột hiện tại đã đi được nửa chặng đường.



Nhận định về chuyến thăm của Chủ tịch Tập, ông Lenderking nhận định Trung Quốc cũng muốn nhìn thấy sự tiến bộ ở Yemen trong thời gian họ làm chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo XUÂN MAI (NLĐO)