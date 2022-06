Phát hiện hơn 40 thi thể trong xe đầu kéo ở Mỹ

Hơn 40 thi thể được phát hiện trong xe đầu kéo vào ngày 27.2 tại San Antonio, Texas, Mỹ, một quan chức thực thi pháp luật tiết lộ với Reuters.



Về vụ phát hiện hàng chục thi thể trong xe đầu kéo ở Mỹ, đài truyền hình KSAT của San Antonio dẫn nhiều nguồn tin cảnh sát không nêu tên cho biết có 42 người chết trên xe.



Chiếc xe đầu kéo được tìm thấy bên cạnh đường ray ở một khu vực hẻo lánh ở ngoại ô phía nam thành phố.



Những bức ảnh hiện trường vụ phát hiện hàng chục thi thể trong xe đầu kéo được phóng viên của KSAT đăng trên Twitter cho thấy nhiều phương tiện của cảnh sát, xe cứu thương xung quanh một chiếc xe tải lớn.





San Antonio, nơi phát hiện chiếc xe có hàng chục thi thể, cách biên giới Mexico khoảng 250km. Nhiệt độ ở San Antonio đã tăng lên mức cao 39,4 độ C trong ngày 27.6, với độ ẩm cao, theo Reuters.



Thông tin về vụ phát hiện ít nhất 40 thi thể trong xe đầu kéo ở San Antonio, Washington Post dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, lực lượng chức năng đã đưa được ít nhất 15 người di cư khác ra khỏi chiếc xe và đưa đi chăm sóc y tế.



Chiếc xe đầu kéo được các đặc vụ của cơ quan Điều tra An ninh Nội địa trực thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ chuyên xử lý các vụ buôn người, phát hiện. Các đặc vụ của cơ quan Điều tra An ninh Nội địa dẫn đầu điều tra.



Trong khi đó, Tổng Giám mục San Antonio Gustavo García-Siller viết trên Twitter: “Có khoảng 46 người di cư đã chết ở San Antonio”.



Các tổ chức buôn lậu hoạt động bên trong lãnh thổ Mỹ đôi khi đưa người di cư đã vượt qua được biên giới Mỹ - Mexico vào xe tải và xe đầu kéo nhằm đưa những người di cư qua các trạm kiểm soát đường cao tốc do Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ vận hành.



Hơn 40 thi thể được phát hiện trong bối cảnh làn sóng di cư đến biên giới phía nam của Mỹ tăng mạnh, với số liệu mới nhất của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho thấy các vụ bắt giữ người nhập cư ở biên giới với Mexico trong tháng 5 đã tăng lên mức cao nhất từng được ghi nhận. Cơ quan này đã thực hiện 239.416 vụ bắt giữ dọc theo biên giới Mexico vào tháng 5, tăng 2% so với tháng 4.



Những số liệu mới nhất cho thấy ngày càng có nhiều người di cư tới Mỹ đến từ các quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Nga và nhiều nước khác không thuộc khu vực Tây bán cầu.



Quan chức Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ Chris Magnus gần đây đã cảnh báo về sự nguy hiểm của những vụ vượt biên bất hợp pháp. Ông cảnh báo, địa hình dọc theo biên giới tây nam không thuận lợi, mùa hè nắng nóng gay gắt và sa mạc trải dài hàng km khiến việc người di cư di bộ sau khi vượt biên giới không thể thực hiện được.



Thảm kịch hơn 40 người di cư thiệt mạng được phát hiện trong xe đầu kéo trở thành một trong những vụ việc tồi tệ nhất trên lãnh thổ Mỹ. Trước đó, vụ việc gây chết người nhất là vào ngày 13.5.2003, khi 19 người di cư chết trên một chiếc xe 18 bánh ở Nam Texas. Tài xế xe tải Tyrone Williams đã đồng ý đưa những người di cư qua một trạm kiểm soát biên giới với giá 7.500 USD nhưng không bật hệ thống làm mát của xe tải và nhiệt độ bên trong tăng vọt lên mức 78 độ C. Khi tài xế mở cửa ở Victoria, Texas, 19 người di cư được phát hiện đã chết vì mất nước, quá nóng và ngạt thở. Williams sau đó bị kết án 34 năm tù.



Ngày 23.7.2017, 10 người di cư đã chết sau khi bị đưa lậu trong một chiếc xe đầu kéo đến bãi đậu xe của một siêu thị Wal-Mart ở San Antonio. Tài xế James Matthew Bradley Jr đã bị kết án. Có 8 người di cư chết trong xe và 2 người chết tại bệnh viện. Có 39 người di cư được tìm thấy tại hiện trường nhưng giới chức cho biết có tới 200 người tham gia chuyến đi này. Bradley bị kết án chung thân trong nhà tù liên bang mà không được ân xá.





