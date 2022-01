Chuyến bay đặc biệt của Việt Nam cứu ca COVID-19 nặng ở Nam Sudan

Nhân viên Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) nhiễm COVID-19 nặng được Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam cấp cứu và vận chuyển trên chuyến bay đặc biệt về thủ đô Juba, Nam Sudan điều trị.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã cấp cứu, vận chuyển thành công ca COVID-19 nặng ở Nam Sudan. Ảnh: BVDC 2.3



Tuần qua, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Bentiu, Nam Sudan nhận được chỉ đạo của Trưởng Y tế Phái bộ (CMO) về việc cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 có biểu hiện nặng tại Bunj. Bunj là khu vực giáp biên giới Sudan, cách thủ đô Juba hơn 600km về phía đông bắc.



Ngay khi nhận chỉ đạo, Thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa II Trần Đăng Khoa, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã hội chẩn cùng Đại úy, bác sĩ Mai Đình Thanh, chủ nhiệm khoa Nội-Truyền nhiễm và đội Cấp cứu đường không (AMET).



Theo nguyện vọng của bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 quyết định cử đội AMET đi chuyến bay đặc biệt (Special flight) để cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân này về thủ đô Juba điều trị.



Đội AMET của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã đi chuyến bay đặc biệt cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân COVID-19 ở Nam Sudan. Ảnh: BVDC 2.3



Đây là trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên được Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 cấp cứu và vận chuyển cách xa khu vực đóng quân (gần 500km về phía đông) trong nhiệm kì này.



Đội AMET gồm Thượng úy, bác sĩ Đinh Văn Hồng và Thượng úy Huỳnh Văn Khánh đã nhanh chóng cấp cứu và vận chuyển kịp thời bệnh nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cũng như làm tốt công tác phòng-chống dịch COVID-19.



Thượng úy, bác sĩ Đinh Văn Hồng thông tin, bệnh nhân COVID-19 này là nữ nhân viên Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Bệnh nhân biểu hiện bệnh khoảng 5 ngày, sau đó xuất hiện mệt, khó thở nhưng chưa được xử trí gì. Ngay khi nhận được thông tin, đội AMET đã nhanh chóng xuất phát để rút ngắn thời gian tiếp cận bệnh nhân.



"Ngay khi máy bay hạ cánh, chúng tôi đã trực tiếp cấp cứu bệnh nhân tại chỗ, đo độ bão hoà ôxy (SpO2) là 90%, chúng tôi cho bệnh nhân thở ôxy, trấn an, động viên bệnh nhân và đưa bệnh nhân lên máy bay" - Thượng úy Huỳnh Văn Khánh cho hay.



Bệnh nhân COVID-19 này là nữ nhân viên Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Ảnh: BVDC 2.3



Theo Thượng úy Khánh, trong chuyến bay, bệnh nhân có biểu hiện mệt và khó thở tăng khi máy bay lên cao, nhưng đã được các thành viên đội AMET, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 xử trí kịp thời. Đội AMET đã chuyển và bàn giao bệnh nhân an toàn đến bệnh viện cấp 2 cộng Ấn Độ ở Juba.



Tình hình dịch COVID-19 ở Nam Sudan tăng vọt ở nửa cuối tháng 12.2021, khả năng là do biến thể Omicron. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc COVID-19 ở Nam Sudan ghi nhận vào ngày 6.1.2022 là 15.937, số ca đã hồi phục là 12.934 và số ca tử vong là 136. Số ca mắc thực tế còn cao hơn nhiều lần bởi năng lực chẩn đoán COVID-19 ở nước này còn rất hạn chế, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam thông tin.



Đội AMET có nhiệm vụ sẵn sàng cấp cứu và vận chuyển bằng đường không trong khu vực phái bộ khi có yêu cầu. Do đường bộ ở Nam Sudan rất kém phát triển, mùa mưa không thể di chuyển nên việc vận chuyển bệnh nhân tại đây chủ yếu thực hiện bằng đường không.



Tuy nhiên, các sân bay ở Bentiu và vùng lân cận là đường băng đất, đường băng nhỏ và ngắn, nguy cơ mất an toàn bay tăng cao, nhất là trong đợt lũ lụt lớn nhất lịch sử 60 năm ở Nam Sudan khiến đường băng bị ngập lún nên việc vận chuyển càng gặp nhiều khó khăn.



Trong 9 tháng thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, đội AMET của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã triển khai cấp cứu và vận chuyển bằng đường không 15 trường hợp, trong đó có nhiều ca bệnh nặng như nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa... Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Trưởng Y tế Phái bộ và các đơn vị đánh giá cao.

