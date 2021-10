Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố thành phần nội các mới

Trong các gương mặt mới, có ông Hirokazu Matsuno, người từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ nay là Chánh Văn phòng Nội các - vị trí quan trọng thứ 2 của nội các.



Ông Fumio Kishida đắc cử Chủ tịch đảng cầm quyền ở Nhật Bản

Ông Fumio Kishida trong phiên thảo luận trực tuyến tại trụ sở của đảng ở Tokyo, ngày 22/9/2021. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 4/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố thành phần Nội các mới, trong đó giữ lại 2 vị trí trong nội các của người tiền nhiệm Yoshihide Suga, điều chuyển 1 vị trí khác và bổ nhiệm mới các vị trí còn lại.



Đáng chú ý, có 3 trong số 21 thành viên nội các là nữ giới.



Các vị trí được giữ nguyên gồm: Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi. Vị trí được điều chuyển là ông Koichi Hagiuda, người đã giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ trong nội các của cựu Thủ tướng Suga, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.



Trong số các gương mặt mới, đáng chú ý, tân Thủ tướng Kishida bổ nhiệm ông Hirokazu Matsuno, người đã từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ trong chính quyền của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, làm Chánh Văn phòng Nội các. Đây là vị trí quan trọng thứ 2 trong nội các, có nhiệm vụ điều phối chính sách giữa các bộ, ngành và là người phát ngôn cao nhất của chính phủ.



Bên cạnh đó, ông Kishida cũng bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Môi trường Shunichi Suzuki, con trai của cựu Thủ tướng Zenko Suzuki và cũng là em rể của tân Phó Chủ tịch LDP Taro Aso, làm Bộ trưởng Tài chính thay cho chính ông Aso; và bổ nhiệm ông Tetsuo Saito, Tổng Thư ký Đảng Công minh - đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền, làm Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch.



Các vị trí được bổ nhiệm mới khác gồm: Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takayuki Kobayashi; Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Yasushi Kaneko; Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Genjiro Kaneko; Bộ trưởng Tư pháp Yoshihisa Furukawa; Bộ trưởng phụ trách các biện pháp về tỷ lệ sinh giảm Seiko Noda; Bộ trưởng phụ trách cải cách kỹ thuật số Karen Makishima; Bộ trưởng Tái thiết Kosaburo Nishime; Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Shigeyuki Goto; Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa học Công nghệ Shinsuke Suematsu; Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Daishiro Yamagiwa; Bộ trưởng phụ trách việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Thế giới 2025 Kenji Wakamiya; Chủ tịch Ủy ban An ninh Công cộng Quốc gia Satoshi Ninoyu; Bộ trưởng phụ trách chương trình tiêm vaccine COVID-19 Noriko Horiuchi; Bộ trưởng Môi trường Tsuyoshi Yamaguchi.



Trước đó, hai viện của Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu ông Fumio Kishida, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng thứ 100 ở nước này. Theo dự kiến, Thủ tướng Kishida và Nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào chiều cùng ngày.

