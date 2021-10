Sinh vật sát thủ với toàn thân màu tím xuất hiện trên bãi biển khiến dân tình hoảng hốt

Một con ‘sứa sát thủ’ Bồ Đào Nha đã được phát hiện tại bãi biển ở Cornwall, Anh khiến nhiều người kinh hãi. Được biết, nọc độc của loài sứa này có thể dễ dàng giết chết một người chỉ với cái chạm nhẹ.



Thế giới động vật: Phát hiện 8 con cá sấu Xiêm cực quý hiếm ở Campuchia

'Sứa sát thủ' Bồ Đào Nha được ghi nhận là đã xuất hiện trên các bãi biển của Anh. Ảnh: Dailystar



Loài sứa Bồ Đào Nha với cái tên 'Man of War' dài khoảng gần 4m, mặc dù vậy, các xúc tu của chúng có thể vươn xa tới gần 50m và hầu như không thể nhìn thấy được. Loài sứa này được mô tả là trông giống như một chiếc phao lớn màu tím mờ, có mào nghiêng với những xúc tu màu hồng và râu dài màu xanh lam.



Mới đây, sinh vật này đã được phát hiện đang dạt vào bãi biển Sennen và vịnh Portheras, Cornwall, theo CornwallLive. Trước đó, người dân địa phương cũng ghi nhận đã từng nhìn thấy loài sứa này ở Portheras Cove, gần Pendeen.



Một nhóm tình nguyện viên cộng đồng có tên Friends of Portheras đã đưa ra cảnh báo trên Twitter về hiện tượng bất thường này. Họ viết: "Sứa sát thủ đã trở lại! #PortugueseManoWar. Vui lòng KHÔNG CHẠM VÀO chúng và báo cáo ngay cho Hiệp hội Bảo tồn Đại dương".





Ngay cả khi loài sứa này chết, những xúc tu của chúng vẫn vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Dailystar





Bên cạnh đó, cũng đã có những báo cáo trên Twitter về việc loài sứa Bồ Đào Nha được phát hiện ở Bryher, một hòn đảo thuộc quần đảo Scilly. Rất nhiều nhân chứng kể lại rằng họ có thể thấy chúng đang nhấp nhô trên mặt biển. Nhiều con bị trôi dạt vào bờ cát, có thể là do mắc kẹt trong rong biển. Một khi bị mắc cạn, chúng sẽ mất màu khá nhanh, tuy nhiên vẫn còn rất nguy hiểm.



Theo trang web của The Wildlife Trusts, sứa Bồ Đào Nha hiếm khi được tìm thấy ở Vương quốc Anh. Một phát ngôn viên của The Wildlife Trusts cho biết: "Trước hết, đây không phải là sứa thông thường. Chúng là một loài hydrozoan thuộc địa, được tạo thành từ các cá thể động vật nhỏ gọi là zooids - mỗi loài có chức năng cụ thể riêng, ví dụ như cho ăn hoặc sinh sản. Chúng không thể sống tách biệt và phải hoạt động cùng nhau như một cá thể nhất quán. Chúng không biết bơi và thường bị gió đẩy đi, đó là lý do tại sao 'Man of War' thường dạt vào bờ sau những cơn bão lớn".



Phát ngôn viên nói thêm: "Loài sứa này là những kẻ săn mồi đáng sợ, chúng bắt cá nhỏ và động vật giáp xác bằng những xúc tu dài. Bạn cần phải rất đề phòng những xúc tu, chúng có thể chích ngay cả sau khi con vật đã chết".

https://danviet.vn/sinh-vat-sat-thu-voi-toan-than-mau-tim-xuat-hien-tren-bai-bien-khien-dan-tinh-hoang-hot-20211008095906962.htm



Theo Lê Phương (Dân Việt/Daily Star)