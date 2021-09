Đánh bom nhằm vào xe quân đội Myanmar

Chính quyền Myanmar ngày 18-9 cho biết các nhóm chống chính phủ dùng bom tự chế tấn công đoàn xe quân đội gần TP Yangon.





Đoàn xe của lực lượng an ninh quốc gia bị tấn công ngày 17-9, khi đang di chuyển qua khu Khayan, ngoại ô TP Yangon. Theo Malay Mail, vũ khí được sử dụng là bom tự chế.



Theo thông báo của quân đội Malaysia, hai bên đấu súng và ít nhất một thành viên lực lượng an ninh bị thương. Cơ quan chức năng sau đó tịch thu súng đạn của nhóm dân quân tự phát.



Thông cáo xác nhận một số phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt, một trong số đó bị thương.



Theo truyền thông địa phương, ít nhất một người bị bắt và hai người chống chính phủ thiệt mạng. Súng và đạn dược đã bị tịch thu sau cuộc đụng độ.





Binh lính đứng cạnh xe quân sự khi người dân tụ tập tại thành phố Yangon, Myanmar để biểu tình phản đối đảo chính hồi tháng 2. Ảnh: Reuters



Tình hình an ninh tại Myanmar diễn biến phức tạp từ sau cuộc đảo chính vào tháng 2. Quân đội bắt giữ cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều nhà lãnh đạo dân sự khác. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đảo chính đã nổ ra trên khắp Myanmar từ đó đến nay.



Lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào một số cuộc biểu tình lớn nhất phản đối chế độ quân sự cầm quyền, khiến 7 người thiệt mạng, 3 tháng sau khi một cuộc đảo chính đẩy nước này rơi vào khủng hoảng.



Người dân một số địa phương bắt đầu tìm cách dùng vũ lực chống lại quân đội. Mô hình "lực lượng phòng vệ nhân dân" xuất hiện và hoạt động tự phát khắp cả nước. Hầu hết đụng độ xảy ra ở vùng nông thôn.



Đầu tháng 9, tổ chức Chính phủ Đoàn kết Dân tộc, gồm nhiều cựu thành viên quốc hội Myanmar thuộc đảng cầm quyền bị lật đổ, kêu gọi người dân tổ chức chiến tranh phòng vệ nhân dân nhắm vào tài sản của chính quyền quân sự.



Cách đây không lâu các nhóm vũ trang còn tấn công vào trạm phát sóng của công ty viễn thông do quân đội quản lý. Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar ra lệnh cắt kết nối dữ liệu internet di động và dịch vụ điện thoại di động trên toàn quốc, khiến nhiều nhà hoạt động gặp khó khăn trong việc tổ chức các cuộc biểu tình chống chính biến.



Reuters dẫn số liệu từ Liên Hiệp Quốc cho thấy bạo lực từ cuộc chính biến đã khiến hơn 230.000 người phải bỏ nhà, hơn 880 người thiệt mạng do lực lượng an ninh đối phó trong các cuộc biểu tình, và 5.200 người bị bắt giữ.

Theo Huệ Bình (NLĐO)