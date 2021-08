Đảng cầm quyền Canada bị điều tra vì dùng phần mềm nhận dạng khuôn mặt

Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của đảng Tự do có tuân thủ Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân của tỉnh bang British Columbia hay không.





(Nguồn: Twitter)





Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Cơ quan giám sát quyền riêng tư của tỉnh bang British Columbia (Canada) đang mở một cuộc điều tra về việc đảng Tự do cầm quyền tại nước này sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong các cuộc bỏ phiếu chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tới.



Văn phòng của Giám đốc thông tin và quyền riêng tư tỉnh bang British Columbia, Michael McEvo cho biết cuộc điều tra xuất phát từ những lo ngại về việc đảng Tự do sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xác minh danh tính tự động.



Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của đảng Tự do có tuân thủ Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân của tỉnh bang British Columbia hay không.



Đảng Tự do đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt từ công ty Jumio (có trụ sở tại Mỹ) để xác minh danh tính của những người đủ điều kiện bỏ phiếu trong các cuộc họp đề cử các ứng cử viên sẽ tranh cử cho đảng trong chiến dịch tổng tuyển cử sắp tới. Các cuộc họp đề cử đó thường được tổ chức trực tiếp, nhưng đã chuyển sang hình thức trực tuyến vào mùa Hè này trong bối cảnh đại dịch COVID-19.



Công nghệ của Jumio so sánh ảnh tự chụp với giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để đảm bảo rằng tài liệu này hợp lệ, ảnh khớp với người trong ảnh tự chụp.



Jumio cho biết đã hợp tác với các công ty ở khoảng 200 quốc gia. Vào đầu tháng 5/2021, Jumio báo cáo đang xác minh hơn một triệu danh tính mỗi ngày vì đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu kiểm tra từ xa.



Đảng Tự do chưa đưa ra bình luận về diễn biến này. Tuy nhiên, trước đó, đảng Tự do cho biết đã tham khảo hướng dẫn của Giám đốc cơ quan giám sát quyền riêng tư liên bang về việc sử dụng công nghệ phù hợp trước khi áp dụng phần mềm này.



Jumio cũng chưa bình luận về vụ việc trên.



Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)