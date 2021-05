Mali: Tổng thống, thủ tướng bị bắt ngay sau cuộc cải tổ "nhạy cảm"

Tổng thống và thủ tướng của Mali đã bị đưa đến một căn cứ quân sự ngoài thủ đô Bamako theo sau cuộc cải tổ nội các hôm 24-5, Reuters dẫn nhiều nguồn tin cho biết.





Tổng thống Bah Ndaw, Thủ tướng Moctar Ouane cùng Bộ trưởng Quốc phòng Souleymane Doucoure đã bị đưa đến căn cứ quân sự Kati hôm 24-5, một thành viên cấp cao giấu tên của quân đội Mali tiết lộ với Reuters.



Theo một số nguồn tin khác, Thủ tướng Ouane khẳng định ông bị bắt bởi những binh sĩ có liên hệ với Phó Tổng thống lâm thời Assimi Goita, người đứng đầu cuộc đảo chính năm ngoái.



Những vụ bắt giữ nêu trên diễn ra sau cuộc cải tổ nội các nhạy cảm được công bố vào chiều 24-5 (giờ địa phương) tại quốc gia Tây Phi bất ổn này.



Tổng thống Bah Ndaw. Ảnh: Reuters



Một chính phủ mới với 25 bộ trưởng được công bố sau cuộc cải tổ nêu trên nhằm phản ứng với làn sóng chỉ trích gia tăng liên quan đến tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của quân đội Mali trong chính phủ.



Theo đài Al Jazeera, tương tự chính phủ lâm thời, quân đội Mali vẫn nắm giữ những vị trí then chốt trong chính phủ mới. Tuy nhiên, 2 người đứng đầu cuộc đảo chính năm ngoái, gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sadi Camara và cựu Bộ trưởng An ninh Colonel Modibo Kone, bị thay thế.



Trước đó, chính phủ lâm thời được thành lập sau cuộc đảo chính hồi tháng 8-2020 nhằm lật đổ Tổng thống đắc cử Ibrahim Boubacar Keita.



Ông Keita bị lật đổ vào ngày 18-8, 3 tuần sau khi biểu tình nổ ra liên quan đến nghi vấn chính phủ tham nhũng cũng như cách ông giải quyết một cuộc nổi dậy vũ trang ở Bắc Mali.





Quân đội Mali vẫn nắm giữ các vai trò chủ chốt trong chính phủ sau cuộc cải tổ nội các. Ảnh: Reuters



Bị đe dọa bởi lệnh trừng phạt quốc tế, chính quyền quân sự Mali sau đó đã trao quyền cho một chính phủ lâm thời cam kết cải cách hiến pháp và tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng.



Tuy nhiên, lời cam kết này làm dấy lên hoài nghi về việc liệu một chính phủ do quân đội kiểm soát có mong muốn hay khả năng tổ chức bầu cử trong một quãng thời gian như vậy hay không.



Trong khi đó, phái đoàn LHQ tại Mali ngày 24-5 kêu gọi trả tự do "vô điều kiện và ngay lập tức" cho thủ tướng và tổng thống Mali, nói rằng: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao sự kiện và vẫn cam kết hỗ trợ tiến trình chuyển đổi. Chúng tôi kêu gọi các bên bình tĩnh và chúng tôi yêu cầu trả tự do vô điều kiện, ngay lập tức cho Tổng thống và Thủ tướng. Những người bắt giam họ sẽ phải chịu trách nhiệm".

Theo Cao Lực (NLĐO)