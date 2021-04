Phu quân của Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời

Hoàng thân Philip, phu quân của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, vừa qua đời ở tuổi 99.



Báo The Guardian hôm 9-4 đưa tin Điện Buckingham đã thông báo về sự ra đi của Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh.



Hoàng thân Philip là phu quân của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong 73 năm qua.



Sức khỏe của Hoàng thân Philip trở nên xấu đi thời gian gần đây. Vào tháng 5-2017, ông tuyên bố ngừng thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia do sức khoẻ kém.



Ông xuất hiện chính thức lần cuối cùng vào cuối năm đó trong cuộc diễu hành của Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh trên tiền sảnh Điện Buckingham.



Kể từ đó, Hoàng thân Philip hiếm khi được nhìn thấy trước công chúng. Ông dành phần lớn thời gian của mình tại dinh thự Sandringham của Nữ hoàng Elizabeth II ở hạt Norfolk.



Trong thời gian Anh áp đặt lệnh phong toả bởi dịch Covid-19, Hoàng thân Philip chuyển đến ở cùng Nữ hoàng Elizabeth II tại lâu đài Windsor, nơi hai người lặng lẽ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 73.



Ông cũng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 99 của mình tại lâu đài Windsor.



Mặc dù phải phẫu thuật hông vào tháng 4-2018, Hoàng thân Philip vẫn tham dự đám cưới của Hoàng tử Harry và nữ Công tước xứ Sussex, Meghan Markle.



Tháng 1-2019, Hoàng thân Philip gây chú ý khi dính líu đến một vụ tai nạn xe hơi. Ông được cho là bị lóa mắt bởi ánh nắng mặt trời khi lái xe từ dinh thự Sandringham. Vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ phải nhập viện nhưng bé trai 9 tháng tuổi trên xe may mắn không bị thương. Hoàng thân Philip sau đó tự nguyện giao nộp giấy phép lái xe và không bị truy cứu trách nhiệm.



Ngoài sở thích chơi polo, Hoàng thân Philip còn là một tay súng cừ khôi, một phi công và một thuỷ thủ có trình độ.



Hoàng thân Philip sinh ngày 10-6-1921 trên đảo Corfu. Ông là con út và là con trai duy nhất của Hoàng tử Andrew của Hy Lạp - một sĩ quan quân đội Hy Lạp - cùng với Công chúa Alice xứ Battenberg.



Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: The Guardian

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)