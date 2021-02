Chuyên gia phong thủy dự đoán Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ có được vận may trong năm tuổi Tân Sửu 2021.





Năm 2021 là năm tuổi của Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Ảnh: Reuters



Người tuổi Tân Sửu luôn chủ động, có cuộc sống bận rộn, được nhiều người yêu mến và đánh giá cao. Người tuổi Tân Sửu gần như luôn phải tự thân vận động trong cuộc sống, theo trang YourChineseAstrology.com. Bằng sự kiên trì, cần cù của mình, ông Joko Widodo (60 tuổi, sinh năm Tân Sửu 1961) với xuất thân từ khu ổ chuột đã lập nghiệp thành doanh nhân nổi tiếng và trở thành tổng thống Indonesia.



Tổng thống Joko Widodo, biệt danh là Jokowi, lớn lên từ khu ổ chuột ven sông Solo ở thành phố Surakarta miền trung đảo Java. Năm 1985, ông tốt nghiệp kỹ sư lâm nghiệp tại Đại học Gadjah Mada ở Yogyakarta, sau đó ra làm cho xưởng giấy do nhà nước sở hữu ở phía bắc đảo Sumatra rồi cuối cùng tự mở công ty sản xuất đồ nội thất. Với bản tính cần cù của người tuổi Trâu, ông Widodo không ngừng nỗ lực và được coi là nhà xuất khẩu nội thất thành công vào thập niên 2000.



Năm 2005, ông Widodo đắc cử chức thị trưởng thành phố Surakarta và là người đầu tiên được bầu cử trực tiếp vào vị trí này, theo trang Britannica. Trong thời gian làm thị trưởng, ông Widodo từ chối nhận lương nhà nước và thường có những chuyến đi tiếp xúc với người dân. Với gốc gác của mình, ông Widodo tạo được sự gần gũi với người dân và cộng với những thành tựu trong thời gian lãnh đạo, ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai với hơn 90% phiếu bầu vào năm 2010.





Tổng thống Joko Widodo chụp ảnh với bạn cùng lớp của con trai tại Singapore - Ảnh: AFP



Năm 2012, ông đắc cử chức thống đốc Jakarta và được truyền thông so sánh với Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ngoại hình và vì cả hai đều là những chính trị gia phi truyền thống. Hai năm sau, ông Widodo đánh bại cựu tướng quân đội Prabowo Subianto để trở thành tổng thống. Ông là tổng thống đầu tiên không xuất thân từ quân đội hay các gia đình có thế lực trong nền chính trị Indonesia. Năm 2019, ông Widodo một lần nữa đánh bại ông Subianto để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm 5 năm.



Theo trang Antara News, chuyên gia phong thủy Yulius Fang nói rằng Tổng thống Widodo đã có một năm Canh Tý may mắn nhưng vận may của nhà lãnh đạo trong năm Tân Sửu còn tốt hơn nữa. “Năm ngoái được xem là năm của ông Jokowi. Ông ấy được công nhận trên trường quốc tế, có bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc và được công nhận về kiến thức lãnh đạo”, chuyên gia Fang phán.



Tổng thống Widodo lần đầu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9.2020 - Ảnh: AFP



Tuy nhiên, ông Widodo cũng gặp những trở ngại trong năm Chuột, khi việc thông qua Đạo luật Tạo việc làm đã gây làn sóng biểu tình rầm rộ của người lao động, học sinh, sinh viên và các nhóm bảo vệ môi trường trong nước.



Theo quẻ bói của thầy Fang, trong năm Tân Sửu, chính quyền Indonesia được cho là sẽ vận hành suôn sẻ nhưng mối quan hệ giữa chính quyền và người dân có thể gặp trúc trắc liên quan đến những quy định và hệ thống tư pháp.



Chuyên gia Fang cho rằng Tổng thống Widodo sẽ gặp nhiều vận may và trở thành lãnh đạo cương quyết hơn trong năm 2021. “Trong năm này ông ấy sẽ rất cạnh tranh, năng nổ và sự nỗ lực sẽ mang lại những kết quả tốt”, "thầy" Fang phán.

Theo VI TRÂN (TNO)