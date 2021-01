Lễ nhậm chức của ông Biden: Khác biệt nhất trong lịch sử nước Mỹ

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris hứa hẹn là một trong những lễ nhậm chức khác biệt nhất trong lịch sử nước Mỹ.



Joe Biden - Con đường trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP





Người dân có thể tham dự không?



Theo AP, người dân chắc là không thể tham dự. Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser thẳng thắn khuyên mọi người ở nhà. Airbnb đang hủy tất cả các đặt phòng để ngăn người dân đổ về thủ đô. Các nhà hoạt động địa phương kêu gọi Thị trưởng Bowser đóng cửa tất cả các khách sạn, nhưng bà không đồng tình với phương án này. Các con đường ở trung tâm thành phố và các ga tàu điện ngầm sẽ bị đóng cửa. Các nhà chức trách quyết tâm ngăn người dân tránh xa đến mức đang xem xét đóng cửa tất cả các cây cầu từ Virginia.



An ninh thắt chặt ở thủ đô Washington D.C chuẩn bị cho lễ nhậm chức. Ảnh: AFP





Điều gì sẽ khác biệt?



Gần như tất cả mọi thứ!



Theo truyền thống, tổng thống sắp mãn nhiệm thường tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm để tượng trưng cho sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Nhưng Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence có kế hoạch tham dự.



Theo AP, sẽ không có cuộc diễu hành với đám đông cổ vũ cho tân tổng thống và phó tổng thống. Sẽ không có buổi dạ vũ nhậm chức nào để vợ chồng ông Joe Biden và vợ chồng bà Kamala Harris khiêu vũ.



Lúc đầu, ban tổ chức định giữ lại một số truyền thống lâu đời của lễ nhậm chức bình thường, chỉ giảm quy mô và tuân thủ các quy định để ngăn ngừa COVID-19. Nhưng sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6.1, mọi chuyện đã thay đổi.



Trung tâm thành phố Washington D.C bị biến thành doanh trại vũ trang. National Mall bị đóng cửa với công chúng và Đài tưởng niệm Washington cũng bị đóng cửa. 21.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ trực chiến vào ngày 20.1, cùng với cảnh sát D.C và nhiều cơ quan thực thi pháp luật liên bang.





25.000 lính Vệ binh Quốc gia được huy động để bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP





Điểm tương đồng với các lễ nhậm chức thông thường



Giống như những người tiền nhiệm, ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức bên ngoài Tòa nhà Capitol. Jennifer Lopez sẽ biểu diễn và Lady Gaga sẽ hát quốc ca. Theo website lễ nhậm chức, ông Joe Biden sẽ có bài phát biểu trước người dân toàn quốc, “công bố tầm nhìn để đánh bại đại dịch, xây dựng đất nước trở lại tốt hơn, thống nhất và hàn gắn quốc gia”.



Sau đó, ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ tham dự “Pass in Review” - truyền thống quân sự lâu đời phản ánh sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho một tổng tư lệnh mới.



Tổng thống Joe Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và Đệ nhị phu quân Douglas Emhoff sau đó sẽ đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington để đặt vòng hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh. Tham dự sự kiện còn có vợ chồng cựu Tổng thống Barack và Michelle Obama, George W. và Laura Bush, Bill và Hillary Clinton.



Hàng rào dây thép gai được dựng lên xung quanh Điện Capitol. Ảnh: AFP



Những sự kiện khác trong lễ nhậm chức



19h thứ bảy, ngày 16.1: Chương trình “America United” - đêm nhạc chào mừng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng.



20h chủ nhật, ngày 17.1: “We the People” - một buổi hòa nhạc trực tuyến do Keegan-Michael Key và Debra Messing tổ chức.



Thứ hai ngày 18.1: Ngày phục vụ và tình nguyện quốc gia trùng với Ngày Martin Luther King Jr. Vào lúc 8 giờ tối, một chương trình đặc biệt theo chủ đề Martin Luther King sẽ được phát sóng.



17h30 thứ ba, ngày 19.1: Lễ tưởng niệm những người thiệt mạng vì COVID-19. Buổi lễ sẽ bao gồm thắp sáng các tòa nhà, rung chuông nhà thờ trên toàn quốc và lễ thắp sáng tại hồ của Đài tưởng niệm Lincoln.



20h30 thứ tư, ngày 20.1: Tom Hanks sẽ tổ chức chương trình đặc biệt kéo dài 90 phút vào khung giờ vàng với những phát biểu của ông Joe Biden và bà Kamala Harris, cùng các màn trình diễn của Justin Timberlake, Jon Bon Jovi và Demi Lovato.



Có bạo lực không?



Lễ nhậm chức diễn ra chỉ hai tuần sau cuộc hỗn loạn tại Toà nhà Quốc hội Mỹ khi người biểu tình tràn vào Điện Capitol lúc lưỡng viện kiểm phiếu đại cử tri xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.



Các quan chức thực thi pháp luật khẳng định sẽ không bị động lần này. FBI đã cảnh báo về các cuộc biểu tình có vũ trang và các cuộc tấn công tiềm ẩn đang được lên kế hoạch ở D.C và ở 50 tiểu bang.



Căng thẳng sẽ cao độ từ nay đến ngày 20.1 và kể cả sau đó. Hơn 25.000 lính Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để bảo đảm an toàn cho lễ nhậm chức.



