"Giờ G" kịch tính ở Mỹ và cơ hội cuối cho Tổng thống Trump

Siết chặt an ninh



Giới chức thủ đô Washington D.C cảnh báo người ủng hộ Tổng thống Donald Trump không mang súng đến các cuộc biểu tình phản đối quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử chính thức vào ngày 6-1.



Trong cuộc họp báo ngày 4-1 (giờ địa phương), Cảnh sát trưởng Vùng đô thị Washington D.C, ông Robert Contee, cho biết một lực lượng hỗn hợp gồm cảnh sát Điện Capitol, cảnh sát công viên, mật vụ và hơn 300 binh sĩ của Vệ binh quốc gia đã được huy động. Cùng ngày, Cảnh sát Washington D.C đã bắt thủ lĩnh nhóm cực hữu Proud Boys, Henry "Enrique" Tarrio, với cáo buộc phá hoại tài sản liên quan đến cuộc biểu tình trước đó.



Theo Reuters, dự kiến hàng ngàn người ủng hộ ông Trump sẽ tham gia biểu tình, nhất là sau khi đích thân tổng thống Mỹ đương nhiệm tuyên bố trên Twitter rằng: "Tôi sẽ có mặt". Một nguồn tin của Reuters tiết lộ Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu trước người ủng hộ vào ngày 6-1 tại Ellipse, công viên ở phía Nam Nhà Trắng.



Trong khi đó, Thị trưởng Muriel Bowser của thủ đô kêu gọi người dân tránh xa khu vực trung tâm trong ngày 6-1. Nhiều văn phòng, nhà hàng, khách sạn... ở khu vực này đã gia cố cửa nẻo bằng ván gỗ. Theo chỉ đạo của bà Bowser, Sở An ninh nội địa và Cục Phản ứng khẩn cấp của Washington D.C kích hoạt Trung tâm Điều hành khẩn cấp để phối hợp hoạt động với các lực lượng cấp bang và liên bang từ ngày 5-1.



Bloomberg cho biết các nghị sĩ Mỹ cũng nhận được hướng dẫn an ninh khẩn cấp trước phiên họp chung. Trước kịch bản biểu tình và phong tỏa đường phố gây ảnh hưởng đi lại, các thành viên và nhân viên quốc hội được hướng dẫn sử dụng hệ thống đường hầm để di chuyển trong khuôn viên Điện Capitol và đến các tòa nhà lân cận.



Hải Ngọc