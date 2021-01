FBI tăng tiền thưởng săn tìm nghi phạm đặt bom gần điện Capitol

Hai thiết bị nổ đã được tìm thấy bên ngoài trụ sở của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa gần tòa nhà quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington D.C hôm 6.1.



FBI điều tra nghi vấn nước ngoài tài trợ bạo loạn quốc hội Mỹ

FBI cảnh báo biểu tình vũ trang trên cả nước Mỹ

Nghi phạm đặt bom ống tại thủ đô Washington D.C ngày 6.1 - Chụp từ clip



Giới chức Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tăng tiền thưởng cho người có thể cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm đặt 2 quả bom ống tại thủ đô Washington D.C vào ngày xảy ra bạo loạn bên trong tòa nhà quốc hội, theo Đài NBC News ngày 22.1.



Phần thưởng ban đầu được đưa ra ở mức 50.000 USD, một ngày sau khi 2 quả bom ống được phát hiện lần đầu tiên.



Tuy nhiên đến ngày 21.1 (giờ Mỹ), giới chức FBI quyết định tăng số tiền này lên 75.000 USD, theo thông báo đăng trên Twitter của Văn phòng hiện trường Washington thuộc FBI.



Theo thông báo, cả FBI và Cơ quan chống chất nổ Mỹ đang truy lùng ít nhất một nghi phạm đứng sau vụ đặt bom ống vào ngày xảy ra bạo loạn trong tòa nhà quốc hội.



Hình ảnh trên máy quay an ninh cho thấy nghi phạm mặc áo trùm đầu và khẩu trang che kín mặt.



Vào đầu giờ chiều ngày 6.1, cảnh sát thủ đô nhận được báo cáo về 2 hai quả bom ống trong thời gian xảy ra bạo loạn tại tòa nhà quốc hội. Ngay sau đó, các chuyên gia đã tháo gỡ thành công 2 quả bom ống này.



Các chuyên gia an ninh cho hay 2 quả bom ống được đặt nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của lực lượng an ninh, qua đó giúp những người biểu tình có thể ập vào tòa nhà quốc hội Mỹ.

Theo DANH TOẠI (TNO)