Công bố mới nhất về lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden với chủ đề "America United" dự kiến sẽ diễn ra an toàn nhờ kế hoạch an ninh thắt chặt.



Bà Melania Trump 'biến mất' khó hiểu sau bạo loạn ở Quốc hội Mỹ

Tổng thống Trump 'gài thế' ông Biden về Trung Quốc ở phút chót

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1. Ảnh: AFP





Hạ nghị sĩ Cedric Richmond, đồng chủ tịch Ủy ban nhậm chức của tổng thống, tái khẳng định niềm tin vào một lễ nhậm chức an toàn, bất chấp thông báo nội bộ của FBI cảnh báo về các cuộc biểu tình có vũ trang được lên kế hoạch ở 50 bang và thủ đô Washington vào tuần tới.



“Cơ quan Mật vụ đã chuẩn bị trong hơn một năm” - Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Cedric Richmond nói với CNN hôm 11.1. “Hiện có rất nhiều đối tác, Vệ binh Quốc gia, An ninh Nội địa, Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser, cùng với những người khác, sẽ hợp lực cùng nhau để đảm bảo lễ nhậm chức diễn ra an toàn, không chỉ cho Tổng thống, Phó Tổng thống đắc cử và các quan khách, mà cho mọi người liên quan. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, chúng tôi có thể tổ chức một lễ nhậm chức an toàn”.



Ông Richmond cũng nói về lý do tại sao "America United" (Nước Mỹ thống nhất) được chọn làm chủ đề lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.



Hạ nghị sĩ Richmond nói với CNN: “Ông Joe Biden tham gia cuộc bầu cử tổng thống vì muốn thống nhất đất nước, khôi phục hồn nước Mỹ, xây dựng trở lại tươi đẹp hơn và tạo ra một tầng lớp trung lưu lớn hơn, tốt hơn và giúp đỡ tất cả mọi người. Vì vậy, chủ đề America United tượng trưng cho điều đó. Không chỉ là sự thống nhất về tinh thần và mục đích, mà là sự thống nhất về quyền lực kinh tế, giảm bớt bất bình đẳng và chênh lệch giàu nghèo, tất cả những điều đó. Tôi nghĩ đó là một chủ đề rất phù hợp với những gì ông Joe Biden và bà Kamala Harris đại diện".



Đồng chủ tịch Ủy ban nhậm chức Richmond nhấn mạnh: “Nếu bạn đang tìm kiếm một người có thể thống nhất đất nước, đó chính là ông Joe Biden, đặc biệt là khi đồng hành với bà Kamala Harris. Chúng tôi sẽ đoàn kết những người muốn thống nhất, và chúng tôi sẽ đưa đất nước này tiến lên".



Về lịch trình ngày nhậm chức, Ủy ban nhậm chức Tổng thống cũng cho hay, ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ tham gia lễ đặt vòng hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington cùng với các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton sau lễ nhậm chức.



An ninh được tăng cường xung quanh lễ nhậm chức, nhất là sau cuộc hỗn hoạn khi đám đông đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6.1.



Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden. Tối 11.1, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết, ông Donald Trump chấp thuận ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington DC, sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol.



Trước đó, hôm 10.1, Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đã gửi thư cho ông Donald Trump đề nghị tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Washington DC để có thêm kinh phí nhằm tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.



https://laodong.vn/the-gioi/cong-bo-moi-nhat-ve-le-nham-chuc-cua-tong-thong-dac-cu-joe-biden-870112.ldo

Theo SONG MINH (LĐO)