Kết quả bầu cử Mỹ: Ohio chứng nhận ông Trump thắng 16 phiếu đại cử tri

Ohio chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020, trong đó ông Donald Trump thắng.



Một nhân viên bầu cử quận chuẩn bị các lá phiếu vắng mặt ở Dayton, Ohio, Mỹ. Ảnh: AFP.



Ohio là bang mới nhất chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020, trao 18 phiếu đại cử tri của bang cho Tổng thống Donald Trump, Fox News đưa tin ngày 28.11, giờ địa phương.



Theo đó, ông Donald Trump đã giành được số phiếu phổ thông của bang Ohio với cách biệt 8,03%, cụ thể, ông Trump được 3.154.834 phiếu bầu trong khi ông Joe Biden có 2.679.165 phiếu phổ thông.



“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, tiếng nói của Ohio đã được lắng nghe trong một cuộc bầu cử công bằng và trung thực" - quan chức phụ trách mục vụ Ohio Frank LaRose chia sẻ với News Center 7 trong một cuộc phỏng vấn.



Ông LaRose, một đảng viên đảng Cộng hòa, tin tưởng kết quả bầu cử là "nền tảng chính của lối sống của chúng ta trong một nền dân chủ".



Tiểu bang Ohio có số phiếu bầu kỷ lục trong mùa bầu cử này - hơn 200.000 phiếu so với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Năm nay, có sự gia tăng mạnh về số phiếu bầu sớm và phiếu bầu vắng mặt do đại dịch COVID-19.



Nhìn chung, có khoảng 5.974.121 phiếu bầu được bỏ phiếu ở Ohio, và tỉ lệ từ chối bỏ phiếu là 0,42%, một sự cải thiện so với cuộc bầu cử trước, các quan chức cho biết.



