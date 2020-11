Hậu bầu cử Mỹ: Biển Đông vẫn là điểm nóng

Chính sách về biển Đông của Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống tới nhiều khả năng tiếp nối hướng đi hiện nay.





Ông Le Hong Hiep, chuyên gia tại Viện ISEAS - Yusof Ishak (Singapore), nhận định các nhân vật mà ông Joe Biden, người được truyền thông dự đoán đắc cử tổng thống Mỹ, chọn vào các vị trí quốc phòng chủ chốt sẽ ảnh hưởng đến chính sách của Washington đối với Bắc Kinh trên biển Đông.



Trong số những gương mặt sáng giá cho chức bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tương lai có bà Michele Flournoy, người từng là thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và nổi tiếng với quan điểm cứng rắn với Trung Quốc.



"Biển Đông đã trở thành điểm nóng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Do đó, nếu ông Biden đắc cử, Washington và đồng minh sẽ duy trì hoặc thậm chí can dự nhiều hơn vào vùng biển này" - ông Le Hong Hiep nhận định với báo South China Morning Post.



Chia sẻ quan điểm ông Biden có thể quan tâm nhiều hơn đến biển Đông song ông Wu Shicun, Giám đốc Viện Nghiên cứu biển Đông của Trung Quốc, cho rằng chính sách của vị cựu phó tổng thống Mỹ sẽ "cân bằng và hạn chế hơn". Theo ông Wu, một thay đổi khả dĩ là số lượng chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) của Hải quân Mỹ trên biển Đông sẽ giảm xuống.



Tàu chỉ huy đổ bộ USS Blue Ridge của Mỹ neo đậu ở vịnh Manila của Philippines vào năm 2019 Ảnh: AP



FONOP được bắt đầu thực hiện định kỳ dưới thời ông Obama và càng thường xuyên hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong năm nay, quân đội Mỹ đã tiến hành 8 cuộc FONOP ở biển Đông, bằng với số lượng năm 2019 và tăng 2 cuộc so với năm 2018.



Từng gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ít nhất 8 lần trong sự nghiệp chính trị kéo dài hơn 5 thập kỷ qua nhưng trong vòng 10 năm trở lại đây, ông Biden ngày càng cứng rắn hơn với nền kinh tế số 2 thế giới.



Theo đài CNN, trong cuộc tranh luận hồi tháng 2 với đối thủ cùng Đảng Dân chủ là ông Bernie Sanders, ông Biden tiết lộ chính ông đã cảnh báo ông Tập vào năm 2013 rằng Mỹ sẽ không để yên cho Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Đông và sẽ "cho máy bay ném bom B-1 bay qua đó".



Câu chuyện này được ông Biden nhắc lại trong cuộc tranh luận lần 2 với Tổng thống Donald Trump hồi tháng 10. Về phần mình, chính quyền của ông Trump đã công khai khẳng định "hầu hết tuyên bố của Trung Quốc ở biển Đông là bất hợp pháp".

Theo Hải Ngọc (NLĐO)