Chương trình Lương thực Thế giới được trao giải Nobel Hòa bình 2020

Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).





Giải Nobel Hòa bình năm 2020 được Ủy ban Nobel Na Uy công bố lúc 11h sáng 9.10 tại Oslo, Na Uy (tức 16h cùng ngày, giờ Hà Nội).



Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay cho những nỗ lực chống nạn đói, cho những đóng góp vào việc cải thiện các điều kiện tốt hơn cho hòa bình ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, đồng thời đóng vai trò là động lực trong nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng nạn đói như một vũ khí của chiến tranh và xung đột, theo Ủy ban Nobel Na Uy.



Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) được trao giải thưởng Nobel Hòa bình 2020. Ảnh: Nobel Prize.



Trước đó, theo AP, dự đoán Nobel Hòa bình 2020 tập trung vào nhà hoạt động khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg, thủ lĩnh đối lập Nga Nga Alexei Navalny và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - cho vai trò của tổ chức này trong ứng phó đại dịch COVID-19.



Có 318 ứng cử viên - 211 cá nhân và 107 tổ chức - được đề cử. Việc đề cử do một nhóm được lựa chọn, bao gồm các nhà lập pháp quốc gia, nguyên thủ quốc gia và các tổ chức quốc tế nhất định. Thời hạn đề cử giải Nobel Hòa bình 2020 là ngày 1.2, có nghĩa là những người ở tuyến đầu ứng phó với đại dịch COVID-19 - dịch bệnh được tuyên bố là đại dịch vào tháng 3 - sẽ không có khả năng là ứng viên năm nay.



Hôm 5.10, Ủy ban Nobel đã trao giải thưởng Nobel Y học cho việc phát hiện ra virus viêm gan C. Giải thưởng Nobel Vật lý hôm 6.10 vinh danh những đột phá trong việc tìm hiểu những bí ẩn của các hố đen vũ trụ trong khi giải thưởng trong lĩnh vực hóa học hôm 7.10 thuộc về các nhà khoa học tạo ra một công cụ chỉnh sửa gene mạnh mẽ.



Giải thưởng Nobel Văn học đã được trao cho nhà thơ Mỹ Louise Glück hôm 8.10. Tuần sau, giải thưởng Nobel cuối cùng kết thúc mùa giải Nobel 2020 sẽ được công bố cho lĩnh vực kinh tế.



https://laodong.vn/the-gioi/chuong-trinh-luong-thuc-the-gioi-duoc-trao-giai-nobel-hoa-binh-2020-843392.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)