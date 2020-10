Căng thẳng Mỹ-Trung đạt đến mức giống như trước Thế chiến 1

Mỹ cần phải đánh giá lại chiến lược và đàm phán với Trung Quốc để giới hạn phạm vi cạnh tranh, vì căng thẳng hiện tại giống như tình hình thế giới ở thời điểm trước Thế chiến 1.



Quan hệ Mỹ-Trung đi về đâu?

Hoàn Cầu Thời Báo: 'Nếu Mỹ - Trung chiến tranh, Trung Quốc sẵn sàng bắn phát thứ hai'

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng Mỹ và Trung Quốc cần tìm kiếm tiếng nói chung.



Đây là lời nhận định của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger ngày 8.10, theo báo Nga RT. Kissinger là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ dưới thời chính quyền Nixon, là người chủ trương xây dựng mối quan hệ hợp tác Mỹ-Trung.



“Các nhà lãnh đạo của chúng ta và lãnh đạo của họ cần phải thảo luận về những giới hạn để không đạt đến mức tạo thành mối đe dọa và định nghĩa rõ ràng các giới hạn này”, ông Kissinger nói.



“Có những ý kiến cho rằng điều này là không thể, nhưng nếu không, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh giống như trước Thế chiến 1”, ông Kissinger cảnh báo.



Cựu ngoại trưởng Mỹ nói sự phát triển của công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra một bước tiến nhảy vọt có thể không giống bất kỳ công nghệ nào kể từ khi báo in ra đời, khiến thế giới trở nên quá phức tạp đối với chủ nghĩa đơn phương.



Washington cần một “cách nghĩ mới” vì ngày nay không quốc gia nào có thể “đơn phương chiếm ưu thế về cả quân sự và kinh tế đến mức không ai có thể đe dọa”, ông Kissinger nói thêm.



“Đây là thách thức lớn đối với bất kỳ chính quyền nào, và nó không phải là thách thức của đảng phái, mà là thách thức mang tính lịch sử bởi vì chúng ta không thể cứ đánh giá lại sau 4-8 năm. Nếu không làm rõ được vấn đề này thì không để đàm phán với các nước khác”, ông Kissinger nói thêm.



Cựu Ngoại trưởng Mỹ đưa ra tuyên bố trong một sự kiện kinh tế tổ chức tại New York. Nhà kinh tế học John Williams, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, là khách mời trong sự kiện.



Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối đầu với Trung Quốc trên nhiều mặt trận, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, cũng như vấn đề đại dịch Covid-19.





https://danviet.vn/cang-thang-my-trung-dat-den-muc-giong-nhu-truoc-the-chien-1-50202091011291853.htm



Theo Đăng Nguyễn (RT/Dân Việt)