Tuần duyên Mỹ tuyên chiến với tàu cá Trung Quốc "săn mồi"

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ (USCG) dùng những lời lẽ gay gắt đối với Trung Quốc trong một báo cáo mới đây về đánh bắt cá trái phép, kêu gọi các quốc gia cùng chí hướng đoàn kết chống lại “các quốc gia săn mồi trên biển”.



Báo cáo được công bố hôm 17-9 này cũng chỉ trích lực lượng dân quân vũ trang trên biển của Trung Quốc. Theo một số nghiên cứu, Bắc Kinh đã sử dụng lực lượng này để thực thi các yêu sách chủ quyền phi pháp của họ ở biển Đông bằng cách dùng tàu thuyền tràn ngập vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp để đẩy lùi các bên có tranh chấp.



Báo cáo viết: "Lực lượng dân quân biển thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Trung Quốc, ước tính hơn 3.000 tàu, tích cực thực hiện các hành vi gây hấn ở cả các vùng biển không thuộc vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia lẫn vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia khác, ép buộc và đe dọa các ngư dân hợp pháp trong chiến lược hàng hải lâu dài của Bắc Kinh".





Đội tàu cá Trung Quốc đã nhận một số chỉ trích trong thời gian qua liên quan tới hành vi đánh bắt trên vùng biển quốc tế. Ảnh: Tân Hoa Xã





Báo cáo nhấn mạnh: "Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ sẽ làm sáng tỏ hoạt động của những kẻ vi phạm trật tự dựa trên quy tắc quốc tế, vạch trần và quy trách nhiệm cho những kẻ săn mồi nghiêm trọng nhất".



"Các quốc gia săn mồi và vô trách nhiệm nhắm mắt làm ngơ trước việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và thiếu kiểm soát sẽ bóp méo thị trường, thách thức an ninh và thịnh vượng, đồng thời gây bất ổn cho các quốc gia đang gặp rủi ro trên toàn cầu" – báo cáo nêu rõ.



Gần đây, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ thể hiện lập trường ngày càng quyết đoán đối với Trung Quốc thông qua việc tham gia tập trận và các hoạt động tự do hàng hải ở biển Đông.



Mặc dù, tàu Trung Quốc không phải là đối tượng duy nhất đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của các nước khác, nhưng một báo cáo hồi tháng 6 của Viện Phát triển Hải ngoại (ODI, có trụ sở tại thủ đô London - Anh) chỉ ra rằng Trung Quốc là nước có ảnh hưởng lớn nhất trong "cuộc khủng hoảng nghề cá toàn cầu", vì đội tàu đánh bắt xa bờ của nước này là lớn nhất thế giới - ước tính có 17.000 tàu, với hơn 12.000 trong số đó hoạt động ở các vùng biển không thuộc Trung Quốc.



Đội tàu cá của thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc, trong một lần đồng loạt ra khơi. Ảnh: SCMP



Trong báo cáo liên quan đến chỉ số đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và thiếu kiểm soát (IUU) vào năm 2019 do Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia công bố, Trung Quốc được xếp hạng là quốc gia có điểm kém nhất.



Vào tháng 2, Đô đốc Karl Leo Schultz, chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, cho biết đội tàu cá Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh lương thực của các quốc gia khác. "Đó là một thách thức an ninh quốc gia và cần có một phản ứng rõ ràng" – Đô đốc Karl Leo Schultz nói.

