Ông Donald Trump có bao nhiêu cơ hội được giải Nobel Hòa bình?

Hôm 9.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đề cử giải Nobel Hòa bình sau thỏa thuận hoà bình giữa Israel và UAE, tuy nhiên khả năng được giải vẫn còn được tranh luận.



Tổng thống Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình

Theo tin từ Euro News, Nghị sĩ Tybring-Gjedde, thuộc đảng Tiến bộ dân túy Na Uy, hôm 9.9 tuyên bố đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.



"Ông Donald Trump hoàn toàn có cơ hội nhận giải Nobel Hòa bình'', Nghị sĩ Tybring-Gjedde khẳng định.



Lí do đề cử có đủ sức nặng?



Theo nhà lập pháp Na Uy Tybring-Gjedde, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên được xem xét trao giải thưởng cho những nỗ lực giúp đưa đến ''một thỏa thuận hòa bình giữa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE và Israel, mở ra một triển vọng hòa bình ở Trung Đông".



Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Israel tuyên bố đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ như một phần của thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc sáp nhập vùng đất bị chiếm đóng mà người Palestine tìm kiếm cho nhà nước tương lai của họ.



Quyết định này đã đưa UAE trở thành quốc gia Arab vùng Vịnh đi tiên phong và là quốc gia Arab thứ ba có quan hệ ngoại giao tích cực với Israel.



Nhiều nhà bình luận chính trị coi động thái này là một chiến thắng lớn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì ông có thể chứng tỏ trước các cử tri Mỹ rằng ông có thể đảm nhiệm tốt các đàm phán có ý nghĩa địa chính trị quan trọng.



Nhưng các nhà phê bình lại cho rằng đây dường như là một màn đóng thế công khai và thỏa thuận này không đại diện cho một sự chuyển biến thực sự ý nghĩa trong các mối quan hệ, thêm vào đó là một bên chịu ảnh hưởng lớn của động thái này là Palestine lại không tham gia vào thỏa thuận.



Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas coi thỏa thuận này là "sự phản bội" đối với chính nghĩa của người Palestine.



Cơ hội thắng giải của ông Donald Trump tất nhiên sẽ thay đổi theo cách các thành viên của Ủy ban Nobel diễn giải lí do đề cử trong cuộc bỏ phiếu đa số của họ.



Tỷ lệ đặt cược không cao



Tỷ lệ đặt cược ông Donald Trump sẽ thắng giải mới đầu ở mức rất thấp, đứng ở 100/1, theo nhà cái trực tuyến lớn nhất thế giới Betfair.



Nhưng sau thông báo về danh sách các nhà lãnh đạo được đề cử, cơ hội của Tổng thống Donald Trump đã nhảy vọt lên ngang cơ với người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, với tỷ lệ 20/1.



Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đứng đầu bảng xếp hạng trong số tất cả các nhà lãnh đạo thế giới ở vị trí 5/1, nhờ xử lý tốt cuộc khủng hoảng COVID-19 ở New Zealand.



Theo thông tin từ Betfair, người chiến thắng dẫn đầu cuộc đua theo tỷ lệ cược là Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi người Thụy Điển, với tỷ lệ 3/1 và Tổ chức Y tế Thế giới với tỷ lệ 5/2.



Tiền lệ từ người người tiền nhiệm



Ủy ban Nobel Na Uy nhận được hàng trăm đề cử cho giải thưởng mỗi năm. Trong khi việc đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình 2021 có thể khiến nhiều người phản ứng, thì những ứng cử viên trước đó cũng từng gây tranh cãi vì nhiều lí do khác nhau.



Thông thường, các nhà quan sát đã chỉ ra động cơ chính trị trong việc lựa chọn người đoạt giải của Ủy ban Nobel. Một số nhà quan sát tiết lộ, hoạt động của những người chiến thắng trước đó không liên quan trực tiếp đến việc chấm dứt xung đột.



Lần này, nếu ông Donald Trump chiến thắng, ông không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên đoạt giải Nobel. Giải thưởng Nobel năm 2009 đã thuộc về cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama "vì những nỗ lực phi thường của ông trong việc tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc".



Nhưng nhiều người cho rằng giải thưởng này mang tính chính trị và dường như quá sớm vì nó được trao chín tháng sau nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, điều này không đúng trong trường hợp ông Donald Trump vì ông đã nắm quyền từ tháng 1.2017.



Một số nhà phê bình cũng phàn nàn về chủ nghĩa Châu Âu ở những người chiến thắng giải thưởng. Do đó, chiến thắng cho Tổng thống Donald Trump hoặc một nhà lãnh đạo khác không thuộc Châu Âu khác có thể khiến họ không có lí do để bàn tán.



Việc ông Donald Trump có tên trong danh sách đề cử đã được đánh giá là điều khó tin cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay. Tuy nhiên, liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có chiến thắng giải thưởng hay không, câu trả lời sẽ có khi kết quả chính thức được công bố vào 11h ngày 9.10 (theo giờ mùa hè ở Trung Âu).

https://laodong.vn/the-gioi/ong-donald-trump-co-bao-nhieu-co-hoi-duoc-giai-nobel-hoa-binh-835200.ldo



Theo PHƯƠNG LINH (LĐO)