Australia nới lỏng quy định về thị thực cho sinh viên quốc tế

Các sinh viên quốc tế đang theo học ở Australia, do đại dịch nên không thể hoàn thành việc học trong thời hạn thị thực đã được cấp, cũng có thể nộp đơn xin gia hạn thị thực mà không phải nộp phí.



Ảnh minh họa. (Nguồn: SBS)





Ngày 20/7, Australia đã công bố môt loạt biện pháp nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến nước này sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.



Các biện pháp này bao gồm nối lại việc xử lý các đơn xin thị thực sinh viên nộp ở nước ngoài để du học sinh có thể tới Australia ngay sau khi biên giới mở cửa trở lại.



Đối với những ứng viên cần đáp ứng điều kiện về trình độ tiếng Anh, thời gian cho việc cung cấp kết quả tiếng Anh cũng được kéo dài hơn.



Trong khi đó, những sinh viên đã được cấp thị thực nhưng đang phải học trực tuyến bên ngoài Australia cũng có thể được xem xét cấp thị thực đi làm sau khi tốt nghiệp và họ có thể nộp đơn xin thị thực này ở nước ngoài.



Theo Quyền Bộ trưởng Di trú Australia Alan Tudge, các biện pháp trên sẽ hỗ trợ sự phục hồi của lĩnh vực giáo dục quốc tế, cũng như đem lại lợi ích cho các cộng đồng và doanh nghiệp Australia hoạt động trong các dịch vụ lưu trú, du lịch, khách sạn và bán lẻ.



Sinh viên quốc tế đóng góp khoảng 40 tỷ AUD (26 tỷ USD) hằng năm cho nền kinh tế Australia và tạo ra khoảng 250.000 việc làm.



Bộ trưởng Bộ Giáo dục Dan Tehan cũng cho biết giáo dục quốc tế không chỉ giúp xây dựng mối liên hệ giữa Australia và với phần còn lại của thế giới mà còn hỗ trợ một số lĩnh vực quan trọng như y tế, chăm sóc người già và người khuyết tật.



Trong thời gian đại dịch bùng phát ở Australia, chính phủ nước này đã nới lỏng một số hạn chế cho sinh viên quốc tế làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, người già và người khuyết tật, tuy nhiên hầu hết trong số 565.000 sinh viên quốc tế ở Australia không được hưởng các trợ cấp của chính phủ, và nhiều người đã gặp khó khăn trong cuộc sống.



Lượng người nhập cư vào Australia trong năm nay dự kiến sẽ giảm hơn 85% so với mức của năm 2018-2019 do các lệnh cấm đi lại nhằm ngăn chặn sư lây lan của đại dịch COVID-19.



Các trường đại học Australia đã cảnh báo sẽ bị thiệt hại tới 16 tỷ AUD (gần 11 tỷ USD) doanh thu trong bốn năm tới do các lệnh cấm đi lại trên.

Theo Vietnam+