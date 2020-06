Bầu cử Mỹ: Ông Biden lại vượt Tổng thống Trump khi thăm dò dư luận

Theo thăm dò, cựu Phó Tổng thống Joe Biden nhận được 49% sự ủng hộ so với tỷ lệ 41% dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 năm nay.





Ông Biden và cuộc đua ứng viên Tổng thống Mỹ: Cái kết khó có thể khác

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)





Cuộc thăm dò trên cho thấy, bất chấp tình hình hỗn loạn trong những tháng gần đây, cuộc đua giữa ông Trump và ông Biden không có nhiều thay đổi. Các cuộc thăm dò mà Đại học Quinnipiac tiến hành vào tháng Tư và tháng Hai vừa qua cũng cho thấy ông Biden vượt qua đối thủ của mình với khoảng cách tương tự.



Tim Malloy, một nhà phân tích thăm dò của Đại học Quinnipiac cho biết dù nước Mỹ đang phải đối mặt với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tình trạng bất ổn trên đường phố, song dường như cuộc đua tổng thống Mỹ 2020 đang trở lại như những gì xảy ra vào tháng Hai vừa qua.



Trong khi đó, cũng theo kết quả cuộc thăm dò này, mức độ tín nhiệm đối với công việc của ông Trump vẫn bị "trì trệ" trong vòng một tháng qua, khi chỉ đạt mức 42%. Đồng thời, số cử tri không tán thành cách ông xử lý công việc trong Nhà Trắng tiếp tục tăng lên, khi tăng từ 53% lên 55%.



Theo thăm dò, có sự phản đối lớn đối với việc Tổng thống Trump xử lý các cuộc biểu tình về sự tàn bạo của cảnh sát và sự phân biệt chủng tộc diễn ra bên ngoài Nhà Trắng hồi đầu tháng này. Trong đó, có tới 60% cho biết họ không tán thành cách tổng thống Mỹ đối phó với các cuộc biểu tình, so với chỉ 32% có quan điểm ngược lại.



Việc điều hành nền kinh tế là lĩnh vực duy nhất mà Tổng thống Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ trên 50%. Đối với vấn đề này, 52% số người được hỏi thể hiện sự ủng hộ Tổng thống Mỹ, so với 45% khác thể hiện sự không hài lòng.

Theo Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)