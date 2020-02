Mỹ: Tá hoả phát hiện những lọ lưỡi người trong nhà

Cảnh sát bang Florida – Mỹ đang điều tra phát hiện khủng khiếp về những chiếc lọ đựng lưỡi người trong một ngôi nhà.





Báo The New York Post hôm 18-2 cho biết những chiếc lọ đựng lưỡi người được tìm thấy khi nhà chức trách kiểm tra một ngôi nhà ở TP Gainesville, bang Florida – Mỹ. Ngôi nhà này trước đây thuộc sở hữu của nhà nghiên cứu Ronald Baughman từng làm việc cho Trường ĐH Florida.



Trong khi đó, báo The Tampa Bay Times cho biết ngôi nhà hiện thuộc sở hữu của vợ cũ của ông Baughman.



Đài WCJB đưa tin một số chiếc lọ được bảo quản từ những năm 1960. Chánh thanh tra Jorge Campos nói rằng họ tìm thấy ít nhất 6 chiếc lọ sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911. Quan chức này cho biết thêm chúng có thể được sử dụng để nghiên cứu về tình trạng tuyến giáp và cổ rồi được đưa trở lại trường đại học.





Những chiếc lọ đựng lưỡi người được tìm thấy khi nhà chức trách kiểm tra một ngôi nhà ở TP Gainesville. Ảnh: WCJB





Các nhà điều tra đang xem xét khả năng ông Baughman, người công bố các nghiên cứu trong 2 thập kỷ, có thể đã đưa những chiếc lọ kể trên về nhà như một phần công việc của mình.



Ông Baughman hiện là giáo sư danh dự tại Trường ĐH Florida, được biết đến là một nhà nghiên cứu bệnh học nổi tiếng thế giới.



Người phát ngôn của Trường ĐH Florida, Steve Orlando, nói với đài WCJB: "Tôi không biết chính sách và luật pháp cách đây 50 năm như thế nào nhưng bây giờ, điều đó là không được phép".



Theo báo The New York Post, một bản tóm tắt đăng tải trên trang nghiên cứu y học ScienceDirect năm 1988 có đề cập tới một người tên Ronald A. Baughman, Người này là nha sĩ liên quan đến một trường hợp ung thư biểu mô tế bào vảy miệng ở một cặp song sinh.



Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/WCJB)