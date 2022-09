Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai làm việc tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sáng 12-9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc tại Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Biển Hồ (TP. Pleiku).

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Biển Hồ cho biết: Xã Biển Hồ hiện có 493 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; trong đó lĩnh vực do ngành Y tế quản lý là 42 cơ sở; ngành Công thương quản lý 179 cơ sở; còn lại do ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Hiện tại, xã có một chợ hạng 3. Chợ được đầu tư xây dựng năm 2020 và đi vào hoạt động tháng 11-2021 với 129 hộ tiểu thương tham gia, đáp ứng nhu cầu mua bán của Nhân dân trên địa bàn. Hoạt động kinh doanh buôn bán trong chợ do UBND xã trực tiếp quản lý và thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành. Nhằm giám sát chặt chẽ đảm bảo ATTP trong chợ, UBND xã đã phối hợp với Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Gia Lai tiến hành tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ tiểu thương, kinh doanh thực phẩm trong chợ và các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tổ chức cho 100 hộ tiểu thương kinh doanh thực phẩm trong chợ ký cam kết đảm bảo ATTP đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng biết và lựa chọn thực phẩm an toàn, thay đổi thói quen tiêu dùng và trở thành người tiêu dùng thông minh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Tuy nhiên, các hộ kinh doanh chế biến thực phẩm tại chợ có quy mô nhỏ lẻ không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, việc xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, thực phẩm ở chợ chưa được kiểm soát chặt chẽ tiềm ẩn nguy cơ về ATTP. Việc kiểm tra chủ yếu bằng mắt thường, cảm quan nên khó phát hiện độc tố, hóa chất tồn dư trong thực phẩm. Ngoài ra, tại địa bàn xã hiện có 6 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa được cấp các loại giấy tờ liên quan trong lĩnh vực giết mổ.

Về tình hình ngộ độc rượu, thời gian qua, xã Biển Hồ chưa ghi nhận vụ ngộ độc rượu nào. Theo thống kê, xã Biển Hồ có 26 cơ sở sản xuất rượu thủ công chưa được cấp phép. Nhìn chung, các cơ sở sản xuất rượu nhỏ lẻ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của gia đình và một số khách hàng quen thuộc.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tại biển Hồ đã triển khai 4 đợt kiểm tra liên ngành ATTP. Qua kiểm tra 45 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn… không phát hiện cơ sở vi phạm. Từ đầu năm đến nay, xã không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Biển Hồ đã nêu một số khó khăn, tồn tại hạn chế, đồng thời có nhiều ý kiến, đề xuất trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Qua đó, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí kinh phí riêng cho chương trình ATTP tại xã Biển Hồ nói riêng, tại cơ sở nói chung.

Qua nghe báo cáo và tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Biển Hồ, Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Gia Lai đã ghi nhận các kết quả trong công tác bảo đảm ATTP tại xã Biển Hồ thời gian qua. Thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiến nghị xã cần nắm các đầu mối cung cấp thực phẩm trên địa bàn xã để kịp thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông trên loa, đài phát thanh cho người dân; công khai các cơ sở vi phạm ATTP lên các hệ thống loa, đài phát thanh. Xã cần thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý ATTP và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai hiệu quả; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm…Trong quá trình triển khai nếu xã có vướng mắc, khó khăn thì thông tin với cơ quan chuyên môn cấp trên để kịp thời tháo gỡ.

NHƯ NGUYỆN