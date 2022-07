Pleiku kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(GLO)- Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, từ ngày 6 đến 10-7, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Trong đó tập trung kiểm tra xung quanh các khu vực diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với thí sinh và người nhà thí sinh.





Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm khu vực chế biến cơ sở kinh doanh ăn uống tại phường Hội Thương (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Theo đó, kỳ thì tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn TP. Pleiku có 8 điểm thi, được bố trí tại các phường: Diên Hồng, Hội Thương, Ia Kring, Chi Lăng, Hoa Lư, Yên Thế. Tại các nhà hàng, quán ăn khu vực gần điểm thi, đoàn đã kiểm tra về chất lượng, điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận sức khỏe, kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động, nguồn nước và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm.



Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống đều đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn cũng đã tuyên truyền các quy định, kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện ký cam kết và yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch bệnh, góp phần để kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn và đạt kết quả cao.



BÁ BÍNH