Những đóa hoa dâng đời

(GLO)- Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, hàng năm, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và Báo Gia Lai phát hành tập sách “Giữa rừng hoa đẹp”. 16 tập sách được xuất bản trong thời gian qua đã tuyển chọn, giới thiệu gần 1.000 tập thể, cá nhân là những “bông hoa” điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

“Giữa rừng hoa đẹp” tập XVI ghi dấu ấn khá đặc biệt khi phát hành nhân Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Lời giới thiệu của tập sách khẳng định: “Đây là tập hợp những bài viết về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến-những bông hoa đẹp nhất trong “vườn hoa thi đua” trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong thời gian qua”.

Tập sách tập hợp 63 bài viết của 46 tác giả, nhóm tác giả. Những bài viết này đều đã được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai và phát sóng trên các chương trình của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh từ năm 2018 đến nay.

Đó là hình ảnh của các đơn vị quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới qua loạt bài “Dấu ấn người lính thời bình” (Vĩnh Hoàng-Phương Dung); là những câu chuyện phá án đầy dũng cảm của các chiến sĩ thuộc Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) trong loạt bài “Phòng An ninh đối nội xứng danh anh hùng” (Duy Anh); là tấm gương của Đại úy Lê Hồng Kông trong bài viết “Đi dân nhớ, ở dân thương” (Thúy Trinh)...

Đó còn là hình bóng các “thủ lĩnh” ở những buôn làng xa xôi như: “Đinh Văn Chiêm-“Thủ lĩnh” Bahnar ở làng Jrai” (Ngọc Minh), “Nữ Bí thư miệng nói tay làm” (Đức Phương), “Thầy Nay Nhất là nhất” (Nguyễn Giang), “Tận tâm với phong trào Đoàn” (Phan Lài), “Rah Lan Sun-Nhiệt tình, trách nhiệm với buôn làng” (Thanh Nhật), “Đinh Vứt-Bí thư Chi bộ gương mẫu” (Ngọc Ánh-Piên)…

Từ phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như: “Những tỷ phú ở Pờ Tó” (Trần Đức), “Những tỷ phú trên vùng đất mới” (Minh Nguyễn), “Chàng trai Ia Pa nuôi ốc bươu đen thu 15 triệu đồng/tháng” (Vũ Chi)… Đặc biệt, không ít bài viết đã khẳng định sức lan tỏa của phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: “An Khê đẩy mạnh học tập và làm theo Bác” (Hoành Sơn-Mộc Trà), “Dân làng Adơk Kông noi theo gương Bác” (Đinh Yến), “Đức Cơ-Phong trào dân vận khéo đi vào chiều sâu” (Vĩnh Hoàng)…

Tập sách “Giữa rừng hoa đẹp”. Ảnh: Hà Sự

Cùng với cả nước, thời gian qua, tỉnh ta đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua như: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, “Gia Lai chung tay vì người nghèo”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”... Bên cạnh đó, xuất phát từ đặc điểm tình hình, yêu cầu thực tiễn, các địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp... cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề thiết thực, bám sát thực tiễn, lôi cuốn được các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội tham gia.

Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, nổi trội, có sức ảnh hưởng tích cực, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Hàng năm, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh phối hợp phát hành tập sách “Giữa rừng hoa đẹp” nhằm tuyển chọn những tấm gương người tốt, việc tốt và nhân tố mới, điển hình tiên tiến thuộc mọi lĩnh vực đời sống xã hội để phát hành đến toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quảng Hà-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh-cho hay: “Qua 16 tập sách “Giữa rừng hoa đẹp”, đã có gần 1.000 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được ghi nhận, tôn vinh. Đó là những bông hoa thơm đang góp sức làm đẹp thêm cho đời. Tập sách được phát hành 1.500 cuốn, sau đó được chuyển về các địa phương, đến tủ sách của từng xã, phường, thị trấn và thôn, làng, tổ dân phố để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng; tạo động lực, khích lệ nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh”.

PHƯƠNG VI